Nouvelles infos sur le Renault Austral

Le Renault Austral en phase de tests

Si vous aviez raté la première étape du teasing du Renault Austral, voici la suite avec davantage d’infos encore. Le remplaçant du Renault Kadjar va bénéficier de la nouvelle plate-forme CMF-CD3, et de nouveaux moteurs. Et Renault ne prend pas de risque côté mise au point, avec plus de 2 millions de kilomètres qui vont être parcourus par une centaine d’Austral de tests. 1,4 million de kilomètres seront faits sur circuits, alors que 600.000 km seront réalisés sur route.

Vous croiserez donc peut-être l’un de ces exemplaires sur la route ! Pour le reconnaitre en dehors de sa position surélevée, vous noterez certainement que le motif de camouflage comprend toute une multitude de sigles Renault.

Mais rassurez-vous, la révélation complète devrait bientôt avoir lieu. Pas de grosse surprise côté design, avec des traits qui rappellent fortement la nouvelle Mégane E-TECH électrique. Que ce soit le traitement des surfaces, ou la forme et la finesse des projecteurs, la filiation est évidente.

Des moteurs essence électrifiés pour le SUV Renault Austral

Renault nous précise les moteurs qui seront proposés sur son nouveau SUV compact Austral. Et la première info, c’est qu’il n’y aura pas de motorisations diesel ! L’ensemble des moteurs seront donc des essence avec électrifications, ce qui signifie des motorisations en hybridation et micro-hybridation.

Comme d’autres modèles de la gamme Renault, l’Austral aura droit à une version E-TECH Hybrid, dont la puissance n’a pas été communiquée. Elle devrait tourner autour des 145 ch pour une version non rechargeable. Les deux autres moteurs sont inédits : 1.3 TCe mild-hybrid 12V et 1.2 TCe mild-hybrid 48V. Le niveau de puissance ira jusqu’à 200 ch, avec des émissions de CO2 limitées à 105 g dans le cas de la version E-TECH.

Le futur reveal qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines nous en apprendra encore davantage sur ce nouveau venu, qui viendra tenter de bousculer la star du segment, le Peugeot 3008.

