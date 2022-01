La fin de la Fiat 500L

Fiat 500L Sport

Clap de fin pour le monospace Fiat 500L qui disparait du catalogue cette année. Lancé en 2012, ce monospace urbain qui jouait sur son style de grande 500 aura tout de même connu une longue carrière. ( voir notre essai du Fiat 500L ) Il y a 10 ans, le marché n’était pas le même et les monospaces avaient encore quelques belles années devant eux. Mais le vent a ensuite rapidement tourné, et même chez Fiat le lancement du SUV 500X a clairement joué en sa défaveur.

Comme toujours le face à face entre un SUV et un monospace se joue sur le look, et la mode du moment. Même si la Fiat 500L pouvait mettre en avant son plus grand volume, cet argument a fini par ne plus suffire.

Fiat avait tout de même rapidement proposé des 500L grimés en SUV, comme le 500L Trekking.

Mais cette fin de carrière aurait peut-être été différente si Fiat avait consenti à renouveler le modèle, par exemple il y a 3 ans. Car le volume de production n’est pas négligeable : Fiat en aura tout de même vendu plus de 500.000 exemplaires. L’an passé les ventes étaient toutefois catastrophiques : à peine plus de 200 voitures vendues en France. Les prix restaient assez élevés : à partir de 23290 euros tout de même !

Signalons aussi chez Fiat la Tipo berline qui ne sera plus proposé en France, mais qui poursuivra sa carrière ailleurs.

Acheter une Fiat 500L en occasion

Ce jour, près de 500 exemplaires sont proposés à la vente sur leboncoin, dont une trentaine sont neufs. Les prix des 500L en neuf débutent à 19000 euros. Sachant que le modèle quitte le catalogue, un seul mot d’ordre : négocier !! Il faudra aussi garder en tête que la demande étant faible, il sera difficile de revendre un modèle en occasion récente. Les acheteurs ne se bousculant pas, le délai de revente risque d’être long et cela vous imposera de baisser votre prix de vente. A bien méditer avant d’acheter…