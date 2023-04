Renault débute les essais des prototypes de la future R5 électrique

Les mulets de la future Renault 5 électrique sont prêts : neuf exemplaires ont été construits pour passer à la phase de tests. Renault dévoilera officiellement sa nouvelle citadine électrique en 2024, mais ne manque pas de communiquer sur le développement de ce futur best-seller !

9 mulets de R5 électrique déjà sur les routes

Vous aurez peu de chance de croiser l’un de ces rares prototypes sur les routes : Renault se concentre notamment sur les essais grand froid à Arvidsjaur en Laponie suédoise ! Cela permet de vérifier l’adhérence de la voiture en cas de verglas, neige, mais aussi sans doute son autonomie dans des conditions difficiles. Les températures de la région peuvent atteindre les -30 degrés.

En France, des essais ont également lieu dans les centres techniques Renault de Lardy en région parisienne et d’Aubevoye en Normandie.

A Aubevoye, le site est caché derrière 272 hectares de forêt : nous ne sommes pas prêts d’avoir des images, en dehors de celles que fournirait éventuellement la marque… Ce site normand comprend un ensemble complet pour de nombreux tests, avec 35 pistes, 42 bancs d’essais, 2 souffleries, et 18 enceintes de corrosion.

Renault nous précise ce qu’est un mulet : plateforme, groupe motopropulseur et batterie correspondent à ce que l’on aura sur la future R5 de série en 2024. En revanche la carrosserie et l’habitacle peuvent être totalement différents : Renault peut par exemple utiliser une carrosserie de ZOE ou de Clio pour brouiller les pistes.

Jérémie Coiffier, directeur ingénierie Famille B EV nous en dit plus sur les objectifs de l’année en cours :

« Ces premiers essais réalisés sur la base de prototypes roulants représentatifs doivent nous permettre de confirmer en particulier les orientations prises en termes de prestation de confort et de comportement dans le cadre du développement de la future Renault 5 électrique. Sans rien dévoiler à ce stade, nous pouvons déjà dire que les premiers tours de piste nous positionnent clairement au meilleur niveau de sa catégorie dans la digne lignée de Mégane E-Tech électrique et nous encouragent à poursuivre avec enthousiasme l’ensemble de nos validations jusqu’au lancement commercial prévu l’année prochaine »

La nouvelle plateforme CMF-B EV et les évolutions techniques

Renault utilise pour la première fois sa nouvelle plateforme CMF-B EV, dont 70 % des composants proviennent de la plateforme CMF-B des Clio et Captur. Economiquement, Renault réalise ainsi une économie de l’ordre de 30 % sur la fabrication de cette plate-forme modulaire.

La future R5 électrique est annoncée avec centre de gravité abaissé, du fait de la présence des batteries sous le plancher, et s’offre un train arrière multibras, qu’on retrouve plutôt d’ordinaire sur des modèles supérieurs. Pour Renault, le dynamisme de cette nouvelle R5 fait partie du cahier des charges, et c’est une bonne nouvelle.

Pour sa motorisation, la nouvelle venue utilise la technologie de moteur synchrone à rotor bobiné, comme sur les ZOE et Megane E-TECH. Produit sans utiliser de terres rares, ce type de moteur est donc plus écologique mais aussi moins cher à fabriquer. Ce nouveau moteur sera plus léger de 12 kg que celui d’une ZOE.

La conception de la batterie est aussi très différente de celle de la ZOE, avec 4 grands modules contre 12 précédemment. La batterie est ainsi moins haute, tout en étant allégée d’une quinzaine de kilos.

Ces nouvelles informations sur la future Renault 5 électrique sont donc très intéressantes, on espère avoir de nouvelles infos dans les mois à venir.

La batterie de la R5 électrique