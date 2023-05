La prochaine génération de l’Audi Q5 va hausser le ton

voici un rendu possible de la prochaine génération de l’Audi Q5

Audi prépare activement le renouvellement de son SUV coeur de gamme : le Q5. La deuxième génération de l’Audi Q5 est apparue en 2017, et a bénéficié d’un restyling assez important en 2020. Depuis, la concurrence n’a pas laissé de répit au SUV d’Ingolstadt : le nouveau Mercedes GLC apparu en 2022 ne lui a laissé aucune chance. Et le futur BMW X3 se prépare également, mais ne devrait pas arriver immédiatement.

Un renouveau esthétique pour l’Audi Q5

Esthétiquement, l’actuelle génération du Q5 n’a pas totalement fait l’unanimité à sa sortie. Et le restyling a bien tenté de le moderniser, mais le mal état fait : le X3 et le GLC étaient plus réussis sur ce point.

Les designers Audi ne doivent donc pas se rater cette fois-ci : il sera question de dynamiser l’image du Q5, tout en lui permettant d’affronter la deuxième partie des années 20. Ce rendu nous dévoile un design possible et inspiré des derniers concepts et modèles en date. Ici la face avant se distingue par sa calandre Singleframe redessinée, qui n’est plus marquée par un épais contour chromé. Elle se dispense également des barrettes verticales.

Un habillage couleur carrosserie pourrait aussi habiller le haut de la calandre, au niveau où seraient positionnés les anneaux. Il est d’ailleurs fort possible qu’on retrouve bientôt ce principe sur l’Audi A3 restylée. Ici le bouclier avant a le sens du spectacle avec deux larges prises d’air latérales, et une large prise d’air inférieur.

Les blocs optiques s’affinent : une tendance qui se généralise dans l’automobile. On notera aussi le capot plus horizontal que sur le modèle actuel.

A l’intérieur également, l’aménagement n’avait pas particulièrement marqué les esprits. Il sera donc temps pour Audi de revenir dans la course, notamment face à un GLC qui brille dans ce domaine. Que ce soit en design, ou en qualité de finition

Quelles motorisations pour l’Audi Q5 III ?

Du côté des motorisations, le futur Audi Q5 misera beaucoup sur la micro-hybridation et l’hybridation rechargeable. Une nécessité pour améliorer son bilan énergétique, même s’il ne pourra rivaliser avec le futur Audi Q6 e-tron attendu pour 2025. Les motorisations micro-hybrides 48V en essence et diesel se concentreront sur les 4 cylindres essence et diesel, avec des puissances qui débutent à 200 ch. Le Q5 40 TDI par exemple, avec sa puissance de 204 ch, reste un incontournable. Pas sûr que la version 45 TFSI de 265 ch soit reconduite : son gramage élevé la fait écoper d’un malus exorbitant.

L’actuel Q5 est proposé selon les moteurs en traction avant ou en transmission intégrale Quattro : cela devrait toujours être le cas.

Audi devrait aussi reconduire les versions siglées S, les SQ5, très prisés de la clientèle. Le nouveau design devrait encore améliorer l’attrait de ces versions surpuissantes.

Les prix de l’Audi Q5 ne devraient pas être inférieurs à actuellement : ils devraient donc débuter entre 55000 et 58000 euros pour le premier niveau de finition.