La gamme du Renault Arkana restylé débute à 31000 euros

Nouveau Renault Arkana

Le Renault Arkana restylé arrive déjà au catalogue, et les commandes sont donc d’ores et déjà ouvertes. En revanche, il ne faudra pas compter sur une livraison avant le mois de novembre !

Voici les détails de la gamme, plus simplifiée avec trois niveaux de finitions et des appellations communes par exemple avec la Clio restylée.

3 finitions, 3 motorisations

Renault a donc simplifié la gamme de l’Arkana, qui comporte désormais trois niveaux de finition. Exit les versions R.S Line et E-TECH Engineered : la motorisation E-TECH Full hybrid 145 est proposée sur l’ensemble des finitions, dont le nouveau haut de gamme Esprit Alpine.

En entrée de gamme Evolution, la dotation est déjà correcte avec de série : jantes alliage 17″, projecteurs full LED, Apple Car Play et Android Auto sans fil, Easy Link 7″ avec navigation, aide au parking arrière, frein de parking électrique, ouverture et démarrage mains libres, climatisation automatique avec purificateur d’air, assistant de maintien dans la voie…

Cet Arkana Evolution peut être commandé en Mild Hybrid 140 EDC à 31000 euros, ou en E-TECH Full Hybrid 145 à 33000 euros. Les 2000 euros d’écart restent raisonnables car ils font sauter le malus de 210 euros et apportent une vraie baisse de consommation.

La finition Techno est ensuite facturée 1600 euros de plus, pour un surcroit d’équipements de série qui compte : avertisseur d’angle mort, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière, bouclier avant avec lame F1 couleur caisse, projecteurs full LED Pure Vision, jantes alliage 18″, Easy Link 9,3″, Multi-Sense, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir arrière amovible, instrumentation conducteur 10,2″ personnalisable.

On retrouve les mêmes motorisations que l’offre précédente, à 32600 et 34600 euros.

La gamme du Renault Arkana restylé – prix au 19/07/23

La finition Esprit Alpine s’envole en tarif avec un supplément de 3000 euros sur la motorisation hybride, qui culmine à 37600 euros. Le moteur de 140 ch est remplacé par le moteur de 160 ch, vendu 1800 euros de moins mais avec un malus de 310 euros. Ce qui réduit l’écart à 1490 euros…Il faudra choisir entre de meilleures performances, ou une consommation contenue.

L’équipement est encore plus complet avec de série : jantes alliage 19″, lame aérodynamique en gris satiné, canule d’échappement noir brillant, volant chauffant, sièges avant chauffants, sellerie spécifique, sièges avant électriques, pédalier aluminium…

Notre choix : l’Arkana Techno Full Hybrid 145

Si l’entrée de gamme est très convaincante par rapport à son tarif, la finition Techno apporte beaucoup d’éléments supplémentaires pour un prix raisonnable. Ce qui n’est pas le cas de l’Esprit Alpine, qui fait payer cher sa finition. Au niveau des motorisations, autant opter pour une motorisation hybride, qui sera un vrai plus pour réduire son budget carburant et pour la future revente. A 34600 euros, l’Arkana Techno E-TECH Full Hybrid 145 est donc la version coeur de gamme qui offre le meilleur rapport prix-équipements, et le meilleur coût d’usage.