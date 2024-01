Nouvelle Peugeot 208 hybride : voici son prix toutes options

Nouvelle Peugeot 208 hybride

La nouvelle Peugeot 208 hybride est enfin disponible au catalogue, avec pas moins de deux versions, en 100 ch ou 136 ch. La deuxième version coûte près de 10500 euros de moins que la motorisation électrique de 156 ch ( avant bonus ). Nous avons voulu configurer une version toutes options pour savoir combien pouvait coûter la plus belle version de 208 Hybride.

Une 208 GT avec près de 5000 euros d’options

En haut de gamme, la 208 hybride est la finition GT. Et comme nous voulons la meilleure, nous optons logiquement pour la motorisation Hybrid 136 e-DCS6 affichée au prix catalogue de 28300 euros ( et de 27170 euros sur Peugeot Store en prix remisé ).

Peinture : la couleur de lancement Jaune Agueda est offerte. Si vous préférez une autre teinte, cela coûtera 530 ou 720 euros selon la peinture, comme ce bleu Vertigo métallisé.

Une autre option concerne l’esthétique extérieur : le toit peint en noir, facturé 340 euros. Une option compatible avec le toit panoramique à 530 euros, qui réduit l’intérêt de payer pour un toit déjà noir sur les 3/4 !

La sellerie alcantara proposée en option sur la Peugeot 208 GT 2024

Sellerie : vous pouvez remplacer la sellerie tissu TEP tri-matière par une sellerie alcantara mistral, facturée 1350 euros.

Options : il faut désormais activer le pack navigation si vous ne voulez pas utiliser Google Maps, ou encore Waze de votre smartphone, pour 290 euros. L’attelage est proposé à 680 euros. Deux autres options sont encore proposées : le pack vision à 240 euros ( caméras 360° et alerte d’angle mort ), et le pack drive assist plus à 390 euros ( régulateur de vitesse adaptatif et aide au maintien dans la voie ).

Pour cette configuration toutes options, le prix de la Peugeot 208 GT Hybrid 136 grimpe à 33000 euros avant remise.

Avec seulement 104 g de rejets de CO2, ce modèle est situé en zone neutre et non soumis à un malus écologique. D’après le configurateur Peugeot, une commande passée en janvier serait livrable en avril prochain : pour l’heure la 208 hybride est encore indisponible en occasion, ni même à l’essai. Elle vient remplacer l’ancienne motorisation Puretech 130 EAT8, connue pour ses problèmes de fiabilité.