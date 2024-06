La Tesla Model Y restylée, repoussée à 2025

La Tesla Model Y restylée attendra encore

L’attente continue pour les acheteurs de Tesla. Contrairement aux rumeurs qui circulaient, la version restylée du SUV électrique Tesla Model Y, surnommée « Juniper », ne verra pas le jour cette année. Cette nouvelle a été confirmée par Elon Musk, PDG de Tesla, via une publication sur X (anciennement Twitter).

Un restyling repoussé

Elon Musk a répondu à un utilisateur de X qui doutait de la sortie imminente d’un nouveau modèle. Il a clairement affirmé : « Aucun restylage de la Model Y ne sortira cette année ». Cette déclaration met fin aux spéculations précédentes qui annonçaient l’arrivée prochaine d’une version améliorée de la Model Y.

Bien que le restylage significatif ne soit pas prévu pour cette année, Elon Musk a souligné que Tesla apporte continuellement de petites améliorations à ses voitures. Il a déclaré : « Il est à noter que Tesla améliore continuellement ses voitures, donc même une voiture qui a six mois de plus sera un peu meilleure. » Ces améliorations progressives assurent que chaque modèle Tesla bénéficie des dernières avancées technologiques, même sans restylage majeur.

Une version Juniper encore plus évoluée que le Model 3 ?

Même si le restylage de la Model Y ne se concrétise pas en 2024, les attentes restent élevées pour une version significativement révisée à l’avenir. On s’attend à ce que la future Model Y Juniper présente un nouveau design extérieur, inspiré des mises à jour récemment vues sur la berline Model 3. Ces modifications pourraient inclure de nouveaux phares pour maintenir une cohérence visuelle au sein de la gamme Tesla.

En plus des changements extérieurs, des mises à jour intérieures sont également prévues pour la prochaine Model Y. Celles-ci pourraient inclure de nouveaux sièges et la suppression des leviers de clignotants au profit de boutons sur le volant. Des améliorations en termes d’autonomie et de performance sont également attendues, renforçant encore la compétitivité de la Model Y.

Les mois de développement supplémentaires pourraient peut-être s’accompagner d’innovations qui ne sont pas encore proposées sur le Model 3 restylé. Tesla a en effet tout intérêt à soigner son best-seller mondial.

Arrivée au printemps 2025 ?

Initialement, certains rapports spéculaient sur une sortie en septembre de cette année, mais il semble maintenant qu’il faudra attendre au moins jusqu’en 2025. Lorsque la Model Y restylée sera enfin disponible, il est possible que les prix soient réajustés à la baisse, comme cela a été le cas pour la Model 3 lors de son facelift.

Cette nouvelle annonce pourrait peut-être relancer les ventes du Model Y, une partie des acheteurs souhaitant sans doute attendre le restyling attendu initialement pour la rentrée. Mais Elon Musk prend aussi le risque de décevoir les actionnaires avec un cours en bourse qui diminue à nouveau…