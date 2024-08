Le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2025 est annoncé

Mitsubishi Motors annonce la présentation officielle de son nouveau modèle phare, le Mitsubishi Outlander PHEV, le 1er octobre 2024 à Madrid. Ce SUV hybride rechargeable, conçu spécifiquement pour le marché européen, promet d’allier dynamisme, sophistication et performance.

Un concept japonais à la base

Le nouvel Outlander PHEV s’inspire du concept japonais « I-Fu-Do-Do », qui symbolise l’authenticité et la majesté. Pour l’instant, une seule photo a été diffusée, qui nous montre de nouveau SUV tapi dans l’ombre…On distingue toutefois la signature lumineuse, positionnée en hauteur au-dessus des projecteurs. Il est aussi possible de distinguer les fameuses crosses autour de la calandre..

Ce concept se reflète non seulement dans le design affirmé du véhicule, mais aussi dans ses performances et ses technologies de pointe. Mitsubishi Motors, pionnier de la technologie hybride rechargeable (PHEV) depuis le lancement de la première génération en 2013, veut poursuivre sur sa lancée et profiter de la hausse de la demande en Europe sur les voitures hybrides.

Technologie de pointe et autonomie accrue

Le nouveau modèle est équipé de la technologie hybride rechargeable 4×4 à deux moteurs électriques de nouvelle génération. Cette configuration promet une grande autonomie en mode électrique, offrant ainsi une solution de mobilité plus écologique sans compromettre la puissance ou la polyvalence. La promesse de Mitsubishi est de fournir une expérience de conduite exceptionnelle grâce à cette technologie avancée.

Un succès à bâtir

Le prédécesseur de l’Outlander PHEV a connu un succès retentissant, avec 200 000 unités vendues en Europe depuis son introduction. Ce modèle a non seulement établi la norme pour les SUV hybrides rechargeables, mais il a également remporté de nombreux prix et a été reconnu pour son excellence à l’échelle mondiale. Mitsubishi vise à capitaliser sur ce succès avec le lancement de cette nouvelle génération, prête à innover encore une fois pour les clients européens.

L’Outlander PHEV sera dévoilé lors d’un événement en direct à Madrid, le 1er octobre 2024. Cette présentation sera également diffusée en ligne, permettant aux passionnés et aux futurs clients de découvrir en avant-première ce nouveau modèle. La production du nouvel Outlander PHEV débutera à la fin de l’année 2024, rejoignant ainsi la gamme redynamisée de Mitsubishi qui inclut déjà les récents lancements des modèles ASX et COLT.

Garantie étendue 8 ans

En France, le nouvel Outlander PHEV bénéficiera de la nouvelle garantie de 8 ans ou 160 000 km, mise en place depuis le 6 mai dernier. Cette garantie souligne la confiance de Mitsubishi dans la durabilité et la fiabilité de ses véhicules, offrant aux clients une tranquillité d’esprit supplémentaire.