Amortisseurs : quand les changer et pourquoi ?

Parlons un peu des trains roulants d’une voiture, et plus particulièrement des suspensions. Leur entretien va permettre de conserver une tenue de route optimale, et un niveau de confort normal. Et en dehors des coupelles et des ressorts, ce sont les amortisseurs qui sont la pièce maitresse mais aussi soumise à l’usure.

Le rôle des amortisseurs dans une voiture

Les amortisseurs ont un rôle primordial dans les suspensions, puisqu’ils permettent d’assurer le contact de la roue avec la route. Cette adhérence est primordiale pour la motricité et aussi pour la tenue de route. Des amortisseurs en bon état permettent aussi d’assurer un freinage équilibré, et de conserver l’équilibre de la voiture. Leur rôle est encore plus sensible dans les virages et lors des freinages. Sans eux, la voiture serait soumise à des rebonds qui ne permettraient pas d’avoir une bonne tenue de route.

Différents types d’amortisseurs sont disponibles. Les plus répandus sur le marché sont les amortisseurs hydrauliques, mono-tube ou bi-tube. Un liquide va freiner la compression dans le piston pour éviter que le débattement soit trop important. Les amortisseurs à gaz en diffèrent par la présence d’azote sous pression à la place de la réserve d’air, afin de rendre le système plus rapide.

Le nec plus ultra est représenté par les amortisseurs pilotés, qui peuvent comme leur nom l’indique bénéficie d’un pilotage précis. Un système électronique va permettre de faire varier en une fraction de seconde les lois d’amortissement, afin de s’adapter à la conduite et au type de chaussée rencontré. Cela permet également au conducteur de sélectionner un mode de conduite qui va modifier l’amortissement, par exemple confort ou sport. De quoi modifier le comportement dynamique ainsi que le confort ressenti suivant son humeur !

Quand remplacer ses amortisseurs ?

La durée de vie moyenne des amortisseurs se situe entre 80.000 et 100.000 kilomètres. Ce niveau d’usure dépend du modèle de voiture, mais également de la conduite adoptée. Pour les épargner et les aider à tenir jusqu’à 150.000 kilomètres, il est recommandé de ralentir avant de passer un ralentisseur, d’éviter au maximum les ornières et bosses en tous genres, et de rouler plus doucement sur des chaussées dégradées. Autre recommandation : ne pas charger son véhicule au-delà des valeurs inscrites sur la carte grise.

Des amortisseurs qui vieillissent ne vont plus autant assurer leur rôle, et le niveau de confort va se dégrader. Les suspensions ne parviendront plus à filtrer comme avant les défauts et irrégularités de la chaussée.

Comment détecter des amortisseurs usés ?

Plusieurs signes peuvent vous montrer que vos amortisseurs atteignent un niveau d’usure prononcé.

Vous allez par exemple ressentir que la tenue de route de votre voiture n’est plus ce qu’elle était. La voiture va pencher de façon inhabituelle lors des virages ou lors des freinages, avec une perte d’équilibre qui peut aller jusqu’à sentir un train arrière qui chasse.

Cet équilibre perdu va également faire travailler les pneumatiques de façon excessive sur certains appuis. Cela va engendrer une usure prononcée des pneumatiques, plus rapide, avec un décalage d’usure entre les roues. Et des pneus qui s’usent plus vite, cela va engendrer un renouvellement nécessaire plus rapidement et donc des frais supplémentaires.

Autre signe très classique : un claquement provenant des amortisseurs, un signe qui ne trompe pas !

Vous pouvez aussi dans certains cas avoir affaire à une fuite provenant des amortisseurs.

Des amortisseurs usés peuvent-ils passer au contrôle technique ?

Le contrôle technique obligatoire la première fois aux quatre ans d’une voiture et ensuite tous les deux ans concerne tous les organes liés à la tenue de route et à la sécurité. Les amortisseurs sont donc bien entendu concernés au niveau du contrôle des suspensions ! Un problème de fixation ou une fuite des amortisseurs va se traduire par le signalement d’un défaut majeur, qui nécessite réparation avant passage d’une contre-visite. Là encore, un mauvais entretien va donc engendrer des frais supplémentaires.

Conclusion : un entretien régulier est impératif

Comme pour d’autres opérations indispensables, le remplacement des amortisseurs ne peut être évité. Il s’agit avant tout d’une question de sécurité, mais aussi dans un second temps de confort et d’agrément de conduite. Repousser l’échéance de remplacement peut aussi entraîner des coûts supplémentaires avec une usure des pneumatiques supérieure à la normale ainsi qu’une contre-visite au contrôle technique.

