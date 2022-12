Cupra Born restylée : livrable en 2024

Cupra Born restylée

Depuis plusieurs mois déjà, des exemplaires de la Cupra Born maquillés ont été croisés à de nombreuses reprises. Cette compacte électrique cousine de la Volkswagen ID.3 sera en effet restylée en 2023. Voici les modifications attendues pour la première voiture électrique du constructeur ibérique.

Les nouveautés visibles sur la Cupra Born 2023

Comme le montrent ces images, le design va évoluer pour la face avant de la compacte électrique. Si le camouflage va jusqu’aux montants de pare-brise, les modifications seront logiquement concentrées sur les pièces non tôlées de la carrosserie. C’est donc le bouclier avant qui sera entièrement redessiné, et peut-être accompagné de blocs optiques avec une nouvelle signature lumineuse. Les dernières nouveautés Cupra comme le Terramar ont en effet présenté une signature lumineuse à trois triangles qui pourrait apparaitre sur la Born.

De nouvelles teintes et de nouvelles jantes alliage devraient aussi apporter de la nouveauté lors de ce restyling. Autres nouveautés attendues : un logo rétroéclairé, à l’avant mais aussi à l’arrière.

Les évolutions à bord

Comme la Volkswagen ID.3 restylée attendue pour des livraisons à partir de la fin 2023, la Cupra Born pourra disposer d’un nouveau écran central de 12″ et d’une partie logiciel entièrement revue. L’ergonomie devrait être améliorée, tout comme la rapidité du système. Autre changement : des mises à jour automatisées « over the air ».

Cupra en profitera aussi pour faire évoluer d’autres aspects pratiques, ainsi que les aides à la conduite et au stationnement.

Une version sportive de 300 ch prévue ?

De nombreuses rumeurs font état d’une ID.3 GTX dont la puissance serait portée à 300 ch, avec quatre roues motrices. Pour l’instant cette version surpuissante n’a pas été confirmée par Volkswagen dans son teasing de l’ID.3 restylée. Si c’était le cas, la Cupra Born qui est placée comme un modèle plus dynamique devrait logiquement en profiter aussi.

Actuellement la Cupra Born est proposée en deux niveaux de puissance de 204 ch et 230 ch, et deux tailles de batteries L et XL ( 58 kW et 77 kW ). Ces propositions seront reconduites sans évolution technique.

Volkswagen rencontre des difficultés pour la production de son ID.3, en partie liées à l’approvisionnement en matériaux et composants électroniques. Des soucis que rencontre également la Cupra Born, assemblée elle aussi dans l’usine allemande de Zwickau.

Malgré une présentation en 2023, la Cupra Born restylée devrait être livrée à ses premiers clients en 2024 au plus tôt.

