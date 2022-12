Dacia : toutes les nouveautés 2023-2024

Dacia Bigster Concept

Dacia Duster 3 : 2024

La nouvelle génération du Dacia Duster est très attendue. Ce SUV devrait prendre des galons, avec un volume en hausse et un style plus baroudeur et nerveux. Sa face avant devrait ainsi s’inspirer fortement de celle du Bigster concept présenté ci-dessus. On y retrouve le nouveau logo avec les chainons, intégré dans la nouvelle calandre : des éléments déjà présents sur le Duster 2023 pour ceux qui passeraient commande de la version actuelle dès maintenant.

Le futur Duster pourra profiter pour la première fois d’une motorisation hybride. Ses niveaux de puissance et ses équipements vont évoluer à la hausse, avec à la clé des hausses de tarifs. Le Duster ne finira-t-il pas par être trop cher pour une Dacia ?

Ce nouveau Duster arrivera en concessions en 2024 : pour la version 7 places plus longue appelée Bigster, il faudra patienter jusqu’en 2025.

Dacia Jogger Hybrid 140

Dacia Jogger Hybrid : 2023

Lancé il y a tout juste un an, le Dacia Jogger va inaugurer la première motorisation hybride en 2023. Cette motorisation baptisée E-TECH chez Renault est notamment présente sur les Clio, Captur et Arkana.

La conduite profite de l’automatisation, avec une boite multimodes sans embrayage. Plus besoin de débrayer et de gérer les changements de rapports.

Avec deux moteurs électriques et une petite batterie lithium-ion, cette technologie a un prix : un Jogger Hybrid est facturé à partir de 24600 euros.

Dacia Sandero 2023

Dacia Sandero Stepway Hybrid : dès 2024

De son côté la Sandero Stepway vient elle aussi de recevoir la nouvelle calandre ornée du nouveau logo. Et comme sa base technique est celle du Jogger, tout laisse à penser qu’elle pourra elle aussi bénéficier de la nouvelle motorisation hybride de 140 ch. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent réduire leur consommation, tout en bénéficiant d’une puissance bien supérieure à celle du moteur ECO-G de 100 ch qui carbure au GPL.

Cette motorisation pourrait arriver sur la citadine polyvalente dès 2024, ce qui permettra de relancer les ventes du modèle après l’arrivée des Renault Clio et Peugeot 208 restylées. Sans oublier la nouvelle Citroën C3. Il faudra alors compter sur un tarif de l’ordre de 23000 euros : cela commence à faire cher pour une Sandero…si Stepway qu’elle soit.

La Dacia Spring actuelle

Nouvelle Dacia Spring : 2024

Chez Dacia, la petite Spring est pour l’heure le seul modèle électrique. Cette citadine électrique est vieillissante, car sa base Renault a été lancée en Inde en 2015. Elle devrait donc bénéficier d’une nouvelle génération en 2024, mais d’après certaines rumeurs il pourrait s’agir d’un gros lifting. La Spring serait alors revisitée esthétiquement, recevrait une nouvelle planche de bord ainsi que certaines évolutions techniques.

Des améliorations bienvenues, on espère que la tenue de route et la sécurité évoluent. La Dacia Spring n’a reçu qu’une étoile au Crash-test EuroNCAP en 2021.

