Conclusion essai Skoda Kamiq : notre avis

CONCLUSION :

Skoda a particulièrement développé sa gamme de SUV ces dernières années, avec plusieurs modèles thermiques et des nouveautés 100 % électriques.

Le Kamiq est un crossover urbain qui mise sur un style rassurant, une belle habitabilité et des équipements modernes. Ses prestations le situent dans la moyenne de la catégorie : pas de quoi détrôner un Peugeot 2008 en raison d’un chapitre dynamique insuffisant. Ses tarifs d’entrée de gamme sont abordables, mais le tarif grimpe vite en choisissant le second niveau de finition et en cochant quelques options ! Pour une belle configuration, le prix peut rapidement dépasser les 30.000 euros. Un Kamiq Monte Carlo plus aguicheur est facturé à partir de 30490 euros avec le moteur TSI EVO 110 ch et un équipement plus complet. Soit un peu plus de 2000 euros que la version essayée ici, mais avec un moteur plus puissant et une présentation plus réussie.

En cas d’achat d’un Skoda Kamiq en neuf, il ne faudra donc pas oublier de négocier une belle remise. Skoda déduit actuellement 4000 euros de remise sur la location longue durée 37 mois d’un Kamiq. Un chiffre à garder en tête !

Autre info à ne pas oublier : un restyling est prévu pour ce modèle, sans doute pour la fin de l’année 2023.

Ce nous avons aimé :

Equipements high-tech

De beaux écrans

Espace à bord

Confort de suspension

Ergonomie réussie

Aspects pratiques

Ce que nous avons moins aimé :

Options onéreuses pour les équipements high-tech

Performances modestes

Dynamisme limité

Présentation un peu fade