Que nous réserve le Renault Scénic électrique ?

Renault Scénic Vision

Si le Renault Scénic thermique connu comme un monospace compact va tirer sa révérence, l’appellation Scénic va survivre avec un nouveau véhicule inédit. Celui-ci sera inspiré par le concept car Scenic Vision, et devrait être présenté à la fin de l’année 2023.

Un gabarit proche de l’Austral

Renault fait donc le choix de garder le nom du Scenic pour un tout nouveau véhicule : un crossover 100 % électrique. Il devrait être l’équivalent familial de l’actuelle Megane E-TECH électrique, avec une longueur proche des 4,50 m de long et aussi du nouveau Renault Austral. Mais sa plate-forme dédiée aux voitures électriques lui permettra de profiter d’un empattement supérieur à celui de l’Austral, et donc d’une habitabilité supérieure. Il s’agit de la même plate-forme que celle du Nissan Ariya, intitulée CMF-EV.

Son plancher sera complètement plat, et l’espace sera dégagé pour le passager assis sur la place centrale à l’arrière. La banquette devrait d’ailleurs être coulissante !

Pour faire des économies, il est probable que le Scenic électrique utilise la planche de bord de la Megane électrique. Celle-ci présente bien et dispose des dernières technologies, ce ne devrait donc pas être un élément bloquant.

Quelles motorisations et batteries pour le Scenic électrique ?

Construit dans l’usine de Douai qui se spécialise dans les voitures électriques et assemblera également la R5 électrique dès 2024, le Scenic électrique viendra concurrencer le Volkswagen ID.4. Il lui faudra disposer des motorisations et batteries en conséquence pour donner le change, et valider des prestations routières attendues pour une familiale électrique.

Le Scenic EV60 devrait être l’offre coeur de gamme, et sans doute complétée d’une version EV90 reprenant la batterie de 87 kWh de l’Ariya. Une version EV40 pourrait assurer le premier prix, mais avec une autonomie…très juste.

Renault devrait débuter le teasing au second semestre pour ce nouveau modèle électrique.

