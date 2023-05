La prochaine génération du Skoda Kodiaq est bientôt prête

Skoda Kodiaq 2024 – illustration : Kolesa

Le prochain Skoda Kodiaq est bientôt prêt : le constructeur tchèque vient de terminer ses tests de grand froid , et présentera son nouveau SUV à la rentrée 2023, plus précisémment en octobre. Ce Kodiaq 2 est ici illustré d’après les premières images d’exemplaires en partie camouflés diffusés par la marque.

Les évolutions attendues sur le prochain Skoda Kodiaq

Esthétiquement, le nouveau Kodiaq reste fidèle à l’ADN de la génération actuelle, qui a rencontré un succès commercial important. Le style va tout de même évoluer dans le traitement des surfaces latérales, mais aussi pour le design de la face avant et de la partie arrière. A l’avant, les blocs optiques seront à deux étages, avec une signature lumineuse proche d’un Y. La calandre est redessinée, et le long capot plat met en avant un bosselage qui devrait distinguer à l’avenir les Skoda non électriques.

Même si la silhouette reste parfaitement dans l’esprit du modèle actuel, chaque détail a été revu, comme par exemple la découpe du vitrage latéral. A l’arrière, les feux sont positionnés en hauteur et se sont affinés. L’ensemble est statutaire, dans un esprit toujours très germanique.

La deuxième génération du Kodiaq est annoncée par la marque avec encore plus de polyvalence, de sécurité et de technologies.

Une offre de moteurs repensée avec des motorisations PHEV

Et ce grand SUV familial sera une fois encore proposé avec une offre multi-énergies. Il ne renoncera pas au thermique, avec des motorisations essence et diesel qui bénéficieront d’une hybridation légère, comme par exemple le 1.5 TSI evo2 récemment revu en profondeur.

Les versions les plus puissantes, telles que le Kodiaq RS, seront motorisées par des solutions hybrides rechargeables. Il est possible qu’elles puissent bénéficier de l’association du 1.5 TSI evo2 avec un moteur électrique : le groupe Volkswagen avait annoncé l’année dernière des propositions qui iront jusqu’à 272 ch. Cela permettra de réduire les émissions de CO2 par rapport à un Kodiaq 2.0 TSI de 245 ch homologué à 195 g !

Comme toujours Skoda privilégie l’espace et le volume de chargement : le coffre devrait donc être au moins égal à la contenance du modèle actuel, et sera toujours proposé en 5 places ou 7 places.

Que ce soit en design ou en motorisations, le Kodiaq a une marge de progression et devrait arriver sur le marché avec un niveau de prestations réhaussé. De quoi conserver la clientèle de la première génération, et séduire de nouveaux clients encore réfractaires aux modèles électriques.