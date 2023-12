La Peugeot 308 prépare son restyling pour 2025 – illustration : Kolesa.ru

La Peugeot 308 est arrivée sur le marché à l’automne 2021 : la compacte française a déjà fête ses deux ans de carrière. Elle sera donc restylée au plus tard en 2025, pour ses quatre ans. Et on a déjà une idée précise des évolutions qui attendent ce modèle phare, qui est la compacte thermique la plus vendu en France en 2023.

Un renouveau esthétique pour la Peugeot 308 2025

Depuis la sortie de la 308, le design Peugeot a évolué. En 2023, les dernières lionnes ont en effet arboré une nouvelle signature lumineuse, composée de trois griffes. Celle de la 308 actuelle se contente d’un seul croc, qui part du projecteur avant pour descendre au niveau du bouclier. Sur le visuel récemment diffusé sur le site Kolesa, les trois griffes sont séparées des projecteurs. Ces derniers sont également redessinés, et pourraient également intégrer des éléments à LED pour la signature lumineuse.

Autre évolution : une grille de calandre avec des motifs couleur carrosserie, ce qui n’est pas le cas sur le modèle actuel. Projecteurs, calandre et bouclier avant sont donc totalement redessinés. Il est probable que d’autres évolutions aient lieu à l’arrière, avec une évolution des feux mais aussi un bouclier arrière inédit. Le programme devrait également comprendre de nouvelles teintes, et de nouvelles jantes alliage.

La Peugeot e-308 électrique enfin éligible au bonus écologique

Quels changements mécaniques pour la Peugeot 308 ?

En 2025, le diesel ne devrait plus avoir lieu de cité sous le capot de la compacte de Sochaux. D’ici là, cette motorisation aurait disparu, remplacée ainsi que la motorisation Puretech 130 EAT8, par la nouvelle motorisation Hybrid 136 e-DCS6. Ces changements devraient faire évoluer les prix à la hausse, avec la disparition de la motorisation Puretech 130 BVM d’entrée de gamme. La 308 misera alors sur l’électrification, avec des motorisations hybrides, hybrides rechargeables, et également électriques. Il n’est pas impossible qu’elle délaisse les actuelles motorisations PHEV de 180 et 225 ch pour la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 ch avec boite e-DCS7. Cette nouvelle motorisation sera basée sur le 3 cylindres 1.2, et non plus sur le quatre cylindres 1.6 turbocompressé. Elle sera d’abord inaugurée sur le nouveau 3008, avant d’être proposée sur d’autres modèles de la gamme Peugeot.

La 308 restylée sera également revue à l’intérieur, avec un système multimédia modernisé, et sans doute des évolutions de sellerie et d’habillages. Toutes ces évolutions seront proposées dans le même temps sur la berline, et sur le break SW.