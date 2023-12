Premières images de la future Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback – illustration : Kolesa

Audi prépare le renouvellement de ses modèles de milieu de gamme, en l’occurence la famille A4 / A5. Après vous avoir présenté des images de la nouvelle A5 Avant, voici des images inédites de la future Audi A5 Sportback illustrée par le site Kolesa. Une nouveauté importante pour Audi, qui devra remplacer deux modèles en même temps !

Une A5 Sportback de troisième génération

Si cette nouvelle A5 Sportback sera la troisième génération du modèle, elle aura cette fois-ci une nouvelle tâche : remplacer dans le même temps l’actuelle Audi A4 berline thermique. Car Audi souhaite réserver les numéros pairs de sa gamme aux électriques : la future A4 e-tron sera donc exclusivement électrique.

Cette fois-ci, il ne sera donc plus tout à fait question d’un coupé 4 portes. La preuve en sera apportée par les portières avec des encadrements de vitres, ce qui n’était pas le cas des précédentes A5. Le profil laisse apparaitre un pavillon de toit qui plonge dès le deuxième rang : attention à la garde au toit !

A l’avant, la taille de la calandre hexagonale semble raisonnable, tout en étant assez large. Elle se dispense du sempiternel contour chromé, qui aura longtemps été de mise. La prise d’air inférieur du bouclier se prolonge jusque dans les écopes latérales.

Au niveau des projecteurs, la nouvelle signature lumineuse à LED est inédite, et constituera l’une des nouveautés les plus visibles. Elle est reprise en écho par les deux arrière, reliés par un bandeau lumineux. Un principe qui sera également présent sur la déclinaison break, l’A5 Avant.

Elle misera sur l’hybridation, légère et rechargeable

Basée sur la plate-forme MLB Evo, la future Audi A5 Sportback ne fera pas vraiment de révolution au niveau mécanique. Elle utilisera une majorité de blocs connus, en l’occurence des 4 cylindres essence et diesel avec hybridation légère. Le 1.5 TFSI de 150 ch sera également présent au coeur de deux motorisations hybrides rechargeables, avec des puissance de 204 et 272 ch. Celles-ci pourraient représenter une part non négligeable des ventes en France.

Des 6 cylindres pourraient en revanche être utilisés par les versions sportives, avec des S5 et RS5 survitaminées. Ces dernières devraient arriver plus tard dans la gamme…