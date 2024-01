Nouveau Hyundai Kona Electric : le voici en version N Line

Kona Electric N Line

Jusqu’à présent le nouveau Hyundai Kona Electric était disponible en trois niveaux de finition : Intuitive, Creative et Premium. Le constructeur coréen avait bien entendu dans ses cartons une version plus dynamique, la fameuse finition N Line : en voici les premières photos !

Un look plus sportif pour le Kona Electric

Annoncé en Europe au deuxième trimestre 2024, le Kona Electric N Line est la première Hyundai à bénéficier de cette présentation. En dehors bien entendu de la nouvelle Ioniq 5 N, qui est une vraie sportive électrique…

Redessiné, le bouclier avant de cette version présente une prise d’air inférieur qui est finalement plus petite que sur les autres versions, mais se trouve encadrée par deux crosses qui remontent en diagonale et dynamisent l’ensemble. La partie basse du bouclier est noire et non plus couleur caisse, ce qui est également le cas des jupes latérales. La partie intermédiaire du bouclier est également peinte en noir : il y a donc moins de surfaces peintes couleur carrosserie.

Le badge N Line est présent sur la calandre, ainsi que sur les ailes avant. De profil ce sont les jantes alliage 19″ au design exclusif qui feront la différence. Alors que les rétroviseurs sont noir brillant en série, il faudra cocher une option pour s’offrir le toit noir.

A l’intérieur la présentation est également spécifique, avec notamment des sièges sport N Line agrémentés de surpiqûres rouges contrastées. La sellerie peut être sélectionné en tissu, ou en Eco Alcantara/cuir. Volant N Line, ciel de pavillon noir, pédalier métallique N Line, touches de rouge sur la planche de bord : rien ne manque pour différencier cette nouvelle version voulue plus sportive.

Hyundai annonce que les acheteurs du Kona hybride pourront également profiter de cette présentation, dont les tarifs n’ont pas encore été communiqués.

De profil, les jantes 19″ sont exclusives

Le nouveau Kona N Line ne manque pas d’allure

Le toit noir est en option

La planche de bord reçoit des touches de rouge…

La sellerie optionnelle