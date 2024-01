Le Hyundai Bayon 2024 s’offre un restyling bienvenu

Hyundai Bayon 2024

Classé à peine à la 99ème place des meilleures ventes en France en 2023, le Hyundai Bayon est à la peine. Ses ventes sont sans commune mesure avec celles du Kona, ou du Tucson. Pourtant ce petit SUV est arrivé sur le marché au printemps 2021 avec des tarifs attractifs. Alors, est-ce que ce restyling pourra lui faire remonter la pente ?

Un design inspiré du nouveau Kona

Le Hyundai Bayon 2024 change de style, ce qui n’est sans doute pas un mal : sous certains angles, il n’était pas forcément à son avantage. Autre problème rencontré, cette fois-ci en positionnement : ses dimensions étaient très proches de l’ancien Kona. Comme le nouveau a grossi en taille et en prix, cela devrait laisser plus de place à ce petit Bayon.

Esthétiquement, on notera immédiatement que la signature lumineuse traverse désormais toute la largeur du véhicule, juste sous le capot. Un premier élément qui modernise la face avant. Le nouveau design du bouclier met davantage en avant la largeur de la calandre, tout en présentant une prise d’air inférieure géométrique et agrémentée d’un seuil de protection en argent. La face avant du Bayon semble donc gagner en caractère, et c’est tant mieux. A l’arrière, les feux conservent leur forme verticale. C’est donc au niveau du bouclier arrière que tout se joue, avec une partie couleur carrosserie désormais majoritaire.

Quand au toit noir, il était déjà proposé en option à 400 euros sur le Bayon « phase 1 ».

La présentation extérieure profite aussi de nouvelles jantes alliage en 16″ et 17″, et de nouvelles teintes de carrosserie : Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic et Vibrant Blue Pearl.

Le Bayon change peu de profil

Pas de révolution à bord ou sous le capot

Dans l’habitacle, on retrouve toujours la planche de bord empruntée à l’i20. Sa forme est assez classique, et même le levier de vitesses est de forme désormais un peu dépassée. L’ergonomie classique avec de nombreuses touches pour la partie climatisation devrait ravir ceux qui détestent passer par l’écran central pour l’ensemble des fonctions.

Pas de changement sous le capot, puisque l’offre reste concentrée sur le moteur essence 1.0 T-GDI de 100 ch avec hybridation légère, en boite manuelle ou DCT-7.

L’arrivée du Bayon 2024 est prévue ce printemps, les prix n’ont pas encore été communiqués. Ils débutent actuellement à 23400 euros, quand le nouveau Kona Hybride est à 10000 euros de plus ! De quoi effectivement laisser une place sur le marché pour ce SUV à petit prix.

L’arrière évolue au niveau du bouclier

La planche de bord reste assez classique

C’est de face que le Bayon évolue le plus

Le nouveau Bayon va-t-il remonter dans les scores de ventes ?