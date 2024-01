Peugeot 408 GT 2024 : voici son prix toutes options

Peugeot 408 GT 2024 : son prix toutes options

Dérivée de la Peugeot 308, la 408 est une berline coupé surélevée : elle mélange les genres ! Ce modèle est comme la compacte la plus vendue en France, elle est donc disponible avec les motorisations hybrides rechargeables en 180 et 225 ch. Elle n’a pas droit à la version 300 ch avec transmission intégrale, qui aura été l’apanage du 3008 de seconde génération et aura aussi servi à de base à la 508 PSE. Mais même avec une puissance limitée à 225 ch, la 408 peut grimper en tarif comme nous allons le voir.

La version toutes options de la 408

La gamme de la Peugeot 408 est simple, puisqu’elle ne comporte que deux niveaux de finition : Allure et GT. En finition haut de gamme GT, trois motorisations sont actuellement proposées : Puretech 130 EAT8, Plug-in Hybrid 180 e-EAT8, et Plug-in Hybrid 225 e-EAT8.

La 408 GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 est facturée au prix catalogue de 51250 euros ( prix remisé sur le Peugeot Store à 49970 euros ).

L’équipement de la version GT est déjà complet avec en série : sellerie alcantara / TEP, Volet motorisé mains libres, Navigation connectée avec écran central tactile 10p, i-Toggles virtuels personnalisables, Peugeot Connect SOS, Assistance et Télémaintenance, Peugeot i-cockpit 3D avec combiné d’instrumentation numérique 3D personnalisable, volant cuir chauffant, Accès et démarrage mains-libres, Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, projecteurs Matrix LED,

Pack Drive Assist Plus : Conduite semi-autonome (niveau 2)Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go + aide au maintien de la position dans la voie, jantes alliage 19″, Aide au stationnement avant et arrière et caméra de recul.

Peinture : La teinte bleu obsession est de série, mais les clients peuvent aussi opter pour une autre teinte facturée entre 640 euros et 830 euros.

Sellerie : il est possible d’opter pour le pack cuir Nappa Mistral, facturé au prix fort, 2620 euros.

Options : malgré l’équipement très complet, de nombreuses options sont encore proposées au catalogue. Les acheteurs peuvent ainsi ajouter le pare-brise teinté acoustique chauffant à 200 euros, le toit ouvrant électrique à 1070 euros, le pack remorquage à 770 euros, Night vision à 1360 euros, le pack vision 360° à 780 euros, le pack hifi premium à 830 euros.

Avec tous ces équipements, le prix de la Peugeot 408 GT toutes options passe à 58840 euros ! Une somme conséquente pour un modèle dérivé d’une compacte généraliste, et qui dépasse le prix de bon nombre de modèles 100 % électriques. Pour ceux qui voudraient une 408 hybride plus abordable, la motorisation Hybrid 136 e-DCS6 devrait arriver dans les prochains mois.

C’est la configuration la plus chère de la gamme 408

L’intérieur de la 408 GT