La gamme et les prix de la Peugeot 208 restylée – mai 2024

Peugeot 208 GT restylée

La nouvelle Peugeot 208 restylée est en tête des ventes en France en 2024, devant la Renault Clio. Un succès expliqué par sa gamme de motorisations étendue, qui comprend désormais des offres hybrides en plus des moteurs électriques. Une nouvelle hausse de prix a été appliquée depuis les tarifs de septembre 2023, qui va de 250 à 350 euros selon les versions.

Peugeot a aussi proposé à nouveau la motorisation électrique de 136 ch avec batterie de 50 kWh, seule proposition électrique sur les deux premières finitions. Ce qui fait ainsi baisser le ticket d’entrée de 1300 euros pour la e-208. Seule la finition GT a droit à la version hybride la plus puissante, ainsi qu’à la motorisation électrique de 156 ch avec batterie de 54 kWh.

Une gamme de moteurs plus étendue avec de l’hybridation

La nouvelle Peugeot 208 se décline en trois niveaux de finition : ALLURE, ACTIVE, et GT, pour répondre aux besoins de divers automobilistes ( et aux différents budgets )

L’une des caractéristiques phares de cette nouvelle gamme est la double offre électrique. La PEUGEOT E-208 propose deux options de motorisation électrique, dont l’une offre une autonomie allant jusqu’à 400 km (cycle mixte WLTP) grâce à une motorisation de 115 kW/156 ch. L’autre option, dotée d’une motorisation de 100 kW/136 ch, offre une autonomie allant jusqu’à 362 km.

La PEUGEOT 208 innove également en introduisant deux motorisations hybrides 48V. Ces motorisations combinent un moteur essence PureTech de 100 ch ou 136 ch de dernière génération avec une boîte 6 vitesses électrifiée e-DCS6 à double embrayage, incluant un moteur électrique. Cette technologie permet une conduite plus économe en carburant avec une réduction de la consommation pouvant atteindre 15 %, notamment en mode 100 % électrique zéro émission en conduite urbaine.

En plus de ses motorisations électriques et hybrides, la PEUGEOT 208 propose deux moteurs essence économes : le PureTech 75 avec une boîte manuelle à 5 rapports et le PureTech 100 avec une boîte manuelle à 6 rapports.

On remarquera au passage la disparition du diesel, qui n’est plus proposé sur 208.

Trois niveaux de finition pour la nouvelle 208

En ce qui concerne les niveaux de finition, la gamme simplifiée comprend les versions ACTIVE, ALLURE et GT.

208 Active : le premier niveau est déjà correctement équipé avec la climatisation manuelle, les vitres arrière électriques, le pack safety, les projecteurs à led, le volant en croûte de cuir, le système multimédia avec écran tactile 10″, les radars de stationnement arrière, Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices et l’éclairage à LED dans le bouclier.

Puretech 75 BVM5 : 19550 euros

Puretech 100 BVM6 : 20850 euros

Hybrid 100 e-DCS6 : 23550 euros

électrique 136 ch batterie 50 kWh : 34100 euros

La nouvelle 208 Active

208 Allure : le second niveau de finition ajoute à la version précédente les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 16″ Noma, les rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, la climatisation automatique, le rétroviseur intérieur photosensible, Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute 10 » numérique, et l’aide graphique et sonore au stationnement avant + arrière.

Puretech 100 BVM6 : 22750 euros

Hybrid 100 e-DCS6 : 25450 euros

électrique 136 ch batterie 50 kWh : 36100 euros

La nouvelle 208 Allure

208 GT : ce troisième niveau de finition se démarque avec la sellerie alcantara TEP, la Recharge smartphone sans fil, Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute numérique 3D, les surtapis avant et arrière noir avec surpiqûres Vert Adamite, le rétroviseur intérieur photosensible frameless, le volant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégrées, l’accès et démarrage mains libres Proximity avec 2 télécommandes 3 boutons, Visio Park 1, l’éclairage polyambiant 8 couleurs, les projecteurs Peugeot Full LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes et les jantes alliage 17″ Yanaka.

Puretech 100 BVM6 : 24650 euros

Hybrid 100 e-DCS6 : 27350 euros

Hybrid 136 e-DCS6 : 28550 euros

électrique 136 ch batterie 50 kWh : 38000 euros

électrique 156 ch batterie 54 kWh: 39300 euros

Pour rendre cette nouvelle PEUGEOT 208 encore plus accessible, des offres de location sont disponibles, à partir de 130 euros par mois en thermique pour le niveau ACTIVE ( en LLD 37 mois après un premier loyer de 4580 euros )

En hybride, la LLD est proposée à partir de 160 euros par mois après un premier loyer de 5150 euros.

Peugeot communique également sur une offre de leasing électrique à 160 euros par mois seulement, mais après un loyer de 4090 euros et en prenant en compte la prime à la conversion ainsi que le bonus de 7000 euros qui n’est accessible que sous conditions de revenus.