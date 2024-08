Future Lamborghini Temerario : nos infos avant son reveal

Lamborghini Temerario – illustration : Kolesa.ru

Lamborghini prépare un événement majeur pour les passionnés de supercars avec la révélation tant attendue de la Lamborghini Temerario lors du célèbre concours d’élégance de Pebble Beach, le 16 août prochain. Successeur de la Huracan, ce nouveau modèle s’annonce comme une révolution technologique et stylistique pour Lamborghini. Exit le V10, la Temerario va passer à l’hybridation…

Un moteur inédit pour des performances hors norme

Le cœur de la Lamborghini Temerario est un tout nouveau moteur V8 biturbo, spécialement développé pour cette supercar. Avec ses trois moteurs électriques – un à l’arrière et deux à l’avant, chacun délivrant 147 chevaux – la puissance combinée attendue dépasse les 920 chevaux. Le V8 de 4 litres, quant à lui, atteint une puissance impressionnante de 789 chevaux et 730 Nm de couple, tout en offrant un régime maximal de 10 000 tr/min. Lamborghini a clairement misé sur des performances de haut niveau pour rivaliser avec des modèles tels que la Ferrari 296 GTB et la Ferrari SF90.

La Lamborghini Temerario ne se contente pas d’offrir des performances brutes. Son système hybride plug-in ajoute une dimension technologique avancée. Cependant, contrairement à d’autres hybrides plus orientées vers l’autonomie électrique, le système de la Temerario est conçu pour maximiser les performances. Cette approche rappelle celle de la Lamborghini Revuelto, mais avec une focalisation accrue sur l’agilité et la maniabilité.

Design et héritage Lamborghini

Esthétiquement, la Temerario reprend des éléments classiques de Lamborghini tout en introduisant des innovations modernes. Des photos espion ont révélé des lignes rappelant la Huracan, mais avec une influence notable de la Revuelto. Les phares avant ultra-minces et les larges prises d’air latérales renforcent l’aspect agressif et dynamique de la voiture. À l’arrière, un large diffuseur et un échappement central haut placé ajoutent à son allure imposante.

Le nom “Temerario” n’a pas encore été officiellement confirmé, mais Lamborghini a déposé une demande de marque auprès de l’Union européenne, suggérant fortement son adoption. En italien, “temerario” signifie audacieux ou intrépide, ce qui correspond bien à l’esprit de la marque.

Un challenge de taille

La Lamborghini Huracan a été un best-seller jusqu’à l’arrivée du SUV Urus. La Temerario, avec son nouveau moteur et sa technologie hybride, doit non seulement succéder à la Huracan mais aussi renforcer la position de Lamborghini dans le segment des supercars. Comparée à la Ferrari 296 GTB, la Temerario se distingue par une approche plus radicale en termes de puissance et de technologie.

Lamborghini a su convaincre le groupe VW de développer un moteur totalement nouveau pour ce modèle, malgré les tendances actuelles de l’industrie à réutiliser des moteurs existants. Cette décision montre l’importance stratégique de la Temerario pour la marque, représentant environ 25 % de sa production totale.

Sa révélation à Pebble Beach est un événement à ne pas manquer, mais il faudra ensuite patienter : la Temerario ne sera pas commercialisée avant le début de l’année 2025.