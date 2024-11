Renault Symbioz 2024 : voici son prix toutes options

Le Renault Symbioz est arrivé en concession cet été

Arrivé sur le marché cet été 2024, le Renault Symbioz est un SUV familial qui peut être considéré comme un Captur rallongé. Pour résumer ! Ce nouveau SUV compact est une alternative à l’Arkana voué à disparaitre, et aussi à l’Austral qui est plus onéreux. Mais combien coûte un Symbioz toutes options ? C’est la question à laquelle nous avons voulu répondre !

Un Symbioz Iconic E-TECH en haut de gamme

Désormais quatre niveaux de finition sont proposés sur le Symbioz, et la version supérieure est le Symbioz Iconic. Exclusivement proposée en full hybride E-TECH 145, cette version est facturée 37900 euros. Passons maintenant à la configuration détaillée.

Peinture : si la teinte rouge flamme est de série, il vous faudra débourser jusqu’à 950 euros pour la teinte de lancement Bleu Mercure.

Jantes : Renault laisse le choix entre des jantes 19″ et 18″, sans surcoût. Pourquoi pas !

Options : Les options sont assez rares sur le Symbioz Iconic. Pour 1000 euros, les mélomanes peuvent opter pour le système Hifi Harman Kardon. Autre option assez coûteuse : un toit en verre panoramique opacifiant solarbay, une innovation encore assez rare sur le marché. Pas besoin de déployer un velum occultant en cas de soleil.

Les acheteurs peuvent ensuite cocher deux autres options, la roue de secours temporaire à 200 euros, et le pack Extended Grip à 400 euros ( qui force d’ailleurs le choix des jantes en 18″ ).

Le prix total se monte donc à 41950 euros. Avec 108 g de rejets de CO2, pas de malus écologique à payer, c’est une bonne nouvelle.

Le Renault Symbioz Iconic Bleu Mercure

Si vous préférez un Austral ?

A plus de 40000 euros, il est également possible de se laisser tenter par un Austral. En prix catalogue équivalent, vous avez accès à un Austral Techno Esprit Alpine, avec motorisation Mild Hybrid 160 Auto. Celui-ci est facturé 40500 euros, et le malus écologique à ajouter en 2024 se monte déjà à 983 euros. Cela ne laissera donc pas de marge pour ajouter un toit panoramique.

L’Austral sera plus imposant, mais aussi plus habitable et plus performant. Si vous acceptez de consommer un peu plus, cette version est encore intéressante avec un prix bien placé.