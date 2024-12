La gamme et les prix du Dacia Duster 2024 : hausse de prix

Arrivé au catalogue en 2024, la troisième génération du Dacia Duster est désormais nettement moins abordable que par le passé. Les prix débutent à près de 20000 euros, et peuvent grimper à plus de 30000 euros en version supérieure avec les options.

Une première hausse de prix est intervenue sur ce best-seller : à raison de 200 euros sur la motorisation ECO_G 100, mais surtout de 1000 euros sur la motorisation TCe 130 4X4 !

Dacia Duster 2024 Essential

Duster Essential

En premier prix, la finition Essential comprend déjà un certain nombre d’équipements : Barres de toit longitudinales, climatisation manuelle, régulateur + limiteur de vitesse, Media Control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 4 haut-parleurs, 1 USB), volant soft feel, Banquette arrière rabattable 40/60, Volant réglable en hauteur et profondeur, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, radars de recul, Allumage des feux automatique, Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection), Système de surveillance de l’attention du conducteur, Appel SOS (E-call), et My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite).

La présentation reste rudimentaire, avec des jantes tôle 16″, des rétroviseurs qui ne sont pas couleur caisse, et un habitacle sans écran central.

Une seule motorisation est proposée, le petit moteur bi-carburation qui permet de faire son plein de GPL pour réduire la facture de carburant.

Dacia Duster Essential ECO-G 100 4X2 : 19890 euros

Dacia Duster 2024 Expression

Duster Expression

Le deuxième niveau de finition du nouveau Duster est le niveau Expression, facturé près de 2500 euros de plus que le Duster Essential. L’équipement de série s’enrichit avec : Jantes alliage diamantées 17 » TERGAN, Media Display (écran 10,1 »,4 hauts-parleurs, réplication smartphone sans fil, services connectés), Tableau de bord numérique 7″, caméra de recul, Coques de rétroviseurs Gris Mégalithe…

Cette fois-ci toutes les motorisations sont proposées :

Dacia Duster Expression ECO-G 100 4X2 : 21800 euros

Dacia Duster Expression TCe 130 4X2 : 23400 euros

Dacia Duster Expression TCe 130 4X4 : 26700 euros

Dacia Duster Expression Hybrid 140 4X2 : 26600 euros

Dacia Duster 2024 Extreme

Duster Extreme

Cette fois-ci, il suffit d’ajouter 1500 euros pour accéder au niveau supérieur ! La finition Extreme est d’ailleurs proposée au même prix que la finition Journey.

La dotation de série est complète avec : Climatisation automatique, YouClip – 3 en 1 (porte-boisson + lampe + crochet), barres de toit modulables, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement + réglages électriquement + dégivrants, Coques de rétroviseurs Brun Cuivré, Sellerie TEP « Microcloud »avec logo Dacia réfléchissant.

Dacia Duster Extreme ECO-G 100 4X2 : 23300 euros

Dacia Duster Extreme TCe 130 4X2 : 24900 euros

Dacia Duster Extreme TCe 130 4X4 : 28200 euros

Dacia Duster Extreme Hybrid 140 4X2 : 28100 euros

Dacia Duster 2024 Journey

Duster Journey

Par rapport à un Duster Expression, l’équipement comprend en plus : Media Nav Live (écran 10,1 », Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys® 6HP), Climatisation automatique, Jantes alliage diamantées 18 » TAGASAN, Frein de parking électrique, Sellerie spécifique « Denim » avec logo Dacia réfléchissant, Recharge smartphone par induction, Commutation automatique feux de croisement/route.

Dacia Duster Journey ECO-G 100 4X2 : 23300 euros

Dacia Duster Journey TCe 130 4X2 : 24900 euros

Dacia Duster Journey TCe 130 4X4 : 28200 euros

Dacia Duster Journey Hybrid 140 4X2 : 28100 euros

Quel Duster choisir ?

La gamme du nouveau Duster est bien pensée, avec une montée en gamme qui donne accès à des équipements modernes. La finition Essential est un peu trop basique à notre goût, et la finition Expression comporte malheureusement certaines lacunes qu’on ne peut pas corriger en activant des options. Impossible de cocher la climatisation automatique par exemple, ce qui impose de passer sur le troisième niveau de finition à partir de 23700 euros. Pour profiter d’un Duster correctement équipé et suffisamment motorisé, nous vous conseillons un Duster Journey ou Extreme avec le moteur TCe 130 4X2, à 25500 euros. A titre de comparaison, un Renault Captur Evolution TCe 90 de base est facturé 24900 euros….