Skoda Enyaq 2025 : le best-seller européen tease son facelift

Skoda Enyaq 2025

L’année 2025 marque les 130 ans de Skoda, et pour célébrer cet anniversaire, le constructeur tchèque offre à son SUV familial électrique, l’Enyaq, une mise à jour significative. À travers un restylage qui adopte le langage stylistique « Modern Solid », Skoda vise à séduire une clientèle plus moderne tout en consolidant sa position sur le marché des SUV électriques. Car en Europe, le Skoda Enyaq est un best-seller parmi les modèles électriques, et le seul SUV qui peut parvenir à battre le Model Y…

Une esthétique revisitée

Le changement le plus notable sur le nouvel Enyaq concerne sa face avant, qui bénéficie de la nouvelle calandre « Tech-Deck Face ». Plus fine et désormais illuminée, cette calandre marque une rupture nette avec le design imposant des précédents modèles thermiques de la marque, comme le Kodiaq ou la Superb. Les phares adoptent une signature lumineuse audacieuse, entourant les ailes avant, à l’instar de ce qui a été introduit sur le Skoda Elroq.

Skoda abandonne également son emblème traditionnel sur le capot au profit d’un lettrage épuré, aligné avec les tendances actuelles. La version Coupé, quant à elle, devient officiellement le modèle le plus aérodynamique de la gamme, un atout indéniable dans un marché où l’efficacité énergétique prime.

Une nouvelle teinte « Olive Green » et des accents en chrome sombre complètent ce lifting esthétique, offrant à l’Enyaq un look à la fois élégant et distinctif.

Skoda Enyaq 2025

Une efficacité accrue

Skoda ne s’est pas limité à un simple coup de pinceau : le nouveau design améliore aussi l’aérodynamisme, augmentant l’autonomie des deux versions du véhicule. Si les détails techniques restent à confirmer, cette évolution est essentielle pour maintenir la compétitivité de l’Enyaq face à des rivaux comme le Hyundai Ioniq 5 ou le Tesla Model Y.

Skoda promet également des mises à jour mécaniques et logicielles. Cela pourrait signifier de nouveaux réglages pour les groupes motopropulseurs, ainsi qu’une interface utilisateur revue pour le système d’infodivertissement, un point souvent critiqué dans les versions précédentes.

Un modèle à succès, mais sous pression

Depuis son lancement en 2020, l’Enyaq s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires, se hissant au rang de quatrième véhicule électrique le plus vendu en Europe. En octobre 2024, il était même le modèle électrique le plus populaire du continent.

Avec une esthétique modernisée, une meilleure autonomie et des améliorations technologiques, le Skoda Enyaq devrait pouvoir rester parmi les électriques les plus prisés. Une belle réussite pour la marque tchèque !