Fiat 500 hybride Dolcevita : nouvelle série spéciale

Fiat 500 hybride Dolcevita

Il y a des noms que les constructeurs ressortent régulièrement parce qu’ils évoquent instantanément quelque chose. En 2026, avons droit à une nouvelle Fiat 500 hybride Dolcevita. C’est donc bien la nouvelle petite motorisation hybride arrivée en catastrophe pour relancer les ventes qui est au coeur de cette série spéciale.

Une Fiat 500 qui mise davantage sur l’ambiance que sur la performance

Cette nouvelle Fiat 500 Hybrid Dolcevita arrive exclusivement sous la forme d’un cabriolet. Un choix loin d’être anodin. Alors que la plupart des citadines découvrables ont progressivement disparu du marché européen, Fiat continue d’entretenir cette singularité qui fait partie de l’ADN de la 500 depuis ses débuts.

Le constructeur italien semble avoir compris que la clientèle de ce modèle ne recherche pas forcément les meilleures performances ou le plus grand coffre du segment. L’expérience compte souvent davantage.

La capote en tissu bleu spécifique participe largement à cette atmosphère estivale. Associée aux nouvelles coques de rétroviseurs chromées, aux jantes alliage diamantées de 16 pouces et aux badges Dolcevita, elle donne à cette série spéciale une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

La recette n’est pas nouvelle chez Fiat, mais elle fonctionne toujours. Là où certaines concurrentes misent sur une image technologique ou sportive, la 500 continue de vendre un art de vivre.

Fiat 500 hybride Dolcevita

Un intérieur qui cultive le charme rétro

L’habitacle suit la même logique. Fiat joue clairement la carte de la nostalgie avec des sièges mêlant tissu pied-de-poule et vinyle, agrémentés du logo « 500 » brodé.

Ce type de détail rappelle les années 1950 et 1960 qui ont largement inspiré le design de la citadine italienne. Une démarche cohérente alors que de nombreux constructeurs cherchent aujourd’hui à exploiter leur patrimoine historique, à l’image de Renault avec la future R5 ou de Mini avec ses séries spéciales régulièrement inspirées de son passé.

La dotation reste néanmoins moderne avec un écran tactile de 10,25 pouces compatible avec les usages actuels, la climatisation automatique, les radars de stationnement arrière ou encore un capteur de pluie.

On est loin de l’équipement spartiate des premières générations de Fiat 500.

Fiat 500 hybride Dolcevita

Un moteur modeste mais adapté à l’usage urbain

Sous le capot, pas de surprise. La série spéciale Dolcevita reprend la mécanique hybride légère 1.0 FireFly développant 65 ch.

Sur le papier, cette puissance apparaît modeste. Certaines concurrentes thermiques ou hybrides du segment dépassent désormais facilement les 90 ou 100 ch. Mais la vocation de cette 500 reste avant tout urbaine.

Fiat semble d’ailleurs assumer pleinement ce positionnement. L’objectif n’est pas de rivaliser avec les citadines les plus polyvalentes du marché, mais de proposer une voiture facile à vivre, économique à l’usage et suffisamment séduisante pour justifier un choix plus émotionnel que rationnel.

À 23 900 €, cette version cabriolet demeure d’ailleurs l’une des rares propositions découvrables encore accessibles sur le marché français.

Fiat 500 hybride Dolcevita

Une autre nouveauté discrète mais potentiellement plus importante

La série spéciale Dolcevita attire naturellement l’attention, mais une autre annonce pourrait avoir davantage d’impact commercial.

Fiat étend en effet sa Nouvelle 500 Hybrid à la carrosserie 3+1. Cette variante se distingue par une petite porte arrière antagoniste côté passager, destinée à faciliter l’accès aux places arrière.

Une solution déjà connue sur la version électrique de la Nouvelle 500, mais qui devient désormais accessible avec la motorisation hybride.

Ce choix répond à une critique souvent adressée à la petite italienne : son manque de praticité au quotidien. Sans transformer la voiture en familiale, cette configuration offre davantage de souplesse pour installer un enfant ou charger des objets encombrants.

Proposée à partir de 20 900 €, la Fiat 500 Hybrid 3+1 pourrait finalement séduire une clientèle plus large que la seule série spéciale Dolcevita.

Pendant que le marché européen voit disparaître de nombreuses citadines, Fiat continue donc de faire évoluer l’un de ses modèles les plus emblématiques. Une stratégie qui repose moins sur la course à la technologie que sur l’attachement émotionnel qu’inspire encore la 500. Et à voir la longévité exceptionnelle de cette petite italienne, difficile de dire que la formule est dépassée.

Fiat 500 hybride Dolcevita

Fiat 500 hybride Dolcevita