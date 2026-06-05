Audi Nuvolari : une nouvelle supercar pour remplacer la R8

Audi Nuvolari

On pensait le dossier définitivement refermé. Lorsque l’Audi R8 a quitté la scène en 2024, beaucoup ont considéré que la marque allemande tournait définitivement la page des supercars thermiques. Audi semblait davantage concentrée sur l’électrification de sa gamme et sur ses futurs programmes sportifs. Pourtant, à Ingolstadt, certains travaillaient visiblement sur une autre idée. Une idée beaucoup plus radicale.

Cette idée s’appelle aujourd’hui Nuvolari. Et derrière ce nom chargé d’histoire se cache tout simplement la voiture de série la plus puissante, la plus rapide et probablement la plus exclusive jamais produite par Audi.

Une Audi qui ne cherche plus à ressembler à une Audi

La première chose qui frappe, ce n’est pas la fiche technique, c’est l’allure.

Audi revendique une nouvelle philosophie de design et la Nuvolari en devient le premier modèle de série. Le résultat est étonnamment éloigné des codes habituels de la marque. La silhouette très basse, le moteur en position centrale arrière et les volumes particulièrement tendus donnent davantage l’impression d’observer un concept-car échappé d’un salon automobile qu’une voiture destinée à être immatriculée.

La face avant massive tranche également avec celle des Lamborghini actuelles, malgré une proximité technique évidente. Audi semble avoir cherché à éviter l’effet « rebadging » qui a parfois accompagné certaines collaborations passées au sein du groupe Volkswagen.

Le choix d’une carrosserie intégralement réalisée en fibre de carbone participe aussi à cette volonté de différenciation. Contrairement à l’ancienne R8 qui reposait largement sur l’aluminium, la Nuvolari franchit un nouveau cap technologique en reprenant des procédés de fabrication directement inspirés de la Formule 1.

Audi Nuvolari

Une Temerario sous stéroïdes

Impossible néanmoins d’ignorer la filiation. Sous cette carrosserie spectaculaire se cache une architecture très proche de celle de la Lamborghini Temerario.

On retrouve le V8 biturbo de 4,0 litres capable d’atteindre le régime impressionnant de 10 000 tr/min, associé à trois moteurs électriques à flux axial. Deux prennent place sur l’essieu avant tandis qu’un troisième est intégré à la transmission à double embrayage. Là où Audi se distingue, c’est sur la puissance totale.

Alors que la Temerario revendique déjà 920 chevaux, la Nuvolari pousse le curseur à 1 001 chevaux. Un chiffre symbolique qui rappelle évidemment la première Bugatti Veyron de 2005.

Le couple maximal transmis aux roues avant atteint même des valeurs difficilement imaginables il y a quelques années grâce aux moteurs électriques. Audi n’entre pas dans la surenchère marketing habituelle autour des records de puissance. Les performances parlent déjà suffisamment.

0 à 100 km/h en 2,6 secondes. 0 à 200 km/h en seulement 6,8 secondes. Et une vitesse maximale annoncée à plus de 350 km/h.

Des chiffres qui lui permettent théoriquement de surpasser sa cousine italienne.

Audi Nuvolari

La Formule 1 partout, ou presque

Depuis son arrivée officielle en Formule 1, Audi insiste régulièrement sur les transferts technologiques entre compétition et série. La Nuvolari devient le premier modèle à concrétiser réellement ce discours.

L’aérodynamique active occupe une place centrale dans le projet. L’aileron arrière mobile fonctionne selon plusieurs configurations et peut même utiliser un système DRS similaire à celui employé en Grand Prix pour réduire la traînée dans les longues lignes droites.

Lorsque les conditions l’exigent, la voiture est capable de générer plus de 400 kg d’appui aérodynamique.

Les freins font également appel à des technologies issues de la compétition avec un système brake-by-wire et des disques carbone-céramique de nouvelle génération capables d’absorber des charges thermiques particulièrement élevées.

Audi affirme même que la capacité d’absorption énergétique du système de freinage atteint un niveau comparable à celui d’une monoplace de Formule 1 moderne.

Une affirmation ambitieuse qui méritera évidemment d’être vérifiée sur circuit.

Audi Nuvolari

Plus qu’une vitrine technologique

Le plus intéressant n’est peut-être pas la puissance. Audi profite surtout de la Nuvolari pour présenter plusieurs technologies susceptibles d’apparaître plus tard sur des modèles moins exclusifs. C’est notamment le cas du système « quattro predictive ride », capable d’anticiper les pertes d’adhérence grâce à une multitude de capteurs et d’ajuster en temps réel la répartition du couple, le freinage ou encore l’aérodynamique.

Cette logique rappelle la manière dont certaines innovations développées pour la première R8 ont ensuite migré vers des modèles beaucoup plus accessibles. L’histoire pourrait bien se répéter.

Une exclusivité à prix Lamborghini

Audi ne produira que 499 exemplaires de la Nuvolari. Le tarif annoncé de 500 000 euros la positionne très clairement dans l’univers des hypercars plutôt que dans celui des sportives traditionnelles. Une somme qui la rapproche davantage de la Lamborghini Revuelto que de la Temerario dont elle partage pourtant une partie de son ADN technique.

Cette Nuvolari marque surtout un changement de philosophie. Après plusieurs années à concentrer son discours sur l’électrification, Audi rappelle qu’elle sait encore produire des voitures déraisonnables.

Et à voir les caractéristiques annoncées, cette machine pourrait bien devenir l’une des Audi les plus marquantes depuis la naissance de la R8 il y a près de vingt ans. Reste désormais à savoir si cette série limitée restera un exercice isolé ou si elle préfigure réellement le retour durable des supercars aux quatre anneaux.

Audi Nuvolari

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