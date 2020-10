Courroie de distribution : les réparations en cas de casse

Courroie de distribution

Les conséquences d’une rupture de la courroie de distribution peuvent être assez fâcheuses. La rupture de la courroie s’accompagne d’un bruit qui va attirer l’attention du conducteur. A noter que la rupture de la courroie accessoires peut aussi entraîner une casse de la courroie de distribution. Dans un tel cas, le moteur ne peut plus fonctionner, et la voiture est immobilisée. Les pistons n’étant plus synchronisés avec l’arbre à cames, ils ont pu endommager les soupapes en les heurtant.

La réparation nécessite de déculasser, enlever les soupapes, rectifier, et il subsiste des risques que le moteur soit bloqué. Pour les moteurs 16 soupapes, en cas de casse certaines pièces internes vont également casser, comme les linguets. Si le moteur a beaucoup de kilomètres, il est même plus simple et moins cher de remplacer complètement son moteur !

Le remplacement de la courroie de distribution est une opération d’entretien que l’on peut facilement planifier à l’avance, avec un intervalle qui varie selon les constructeurs entre 5 et 10 ans et selon le kilométrage. La rupture d’une courroie représente la moitié des avaries sur un moteur d’un certain âge. Alors autant planifier un entretien pour sa réparation courroie de distribution.

Vous pouvez également vérifier l’alignement de la courroie de distribution, moteur tournant, il faut s’assurer que la courroie ne sortira pas de ses gonds. Moteur arrêté, vous pouvez essayer de vérifier que le plastique n’est pas craquelé. Mais cette vérification n’est pas facile à réaliser sans démonter la courroie….

Nous ne pouvons donc que vous conseiller d’effectuer l’entretien à temps. Si vous achetez une voiture d’occasion, soyez également vigilant pour obtenir la facture du remplacement effectué dernièrement. Mettez donc de côté les voitures mal entretenues, ou celles entretenues mais fournies sans aucune facture. Cela vous apportera de la tranquilité, et ce sera également un plus en cas de revente.