Ford Puma ST

Le prix du nouveau Ford Puma ST est désormais connu : il est de 33650 euros, avec un équipement de série plutôt complet. La présentation extérieure comprend en effet de série les jantes alliage 19 pouces, les étriers de freins rouges, les feux avant Full LED, sous oublier le kit carrosserie qui va bien et la double sortie d’échappement. A l’intérieur, la dotation est également complète avec la climatisation automatique et l’allumage automatique des essuie-glaces, la recharge de téléphone par induction, le combiné d’instrumentation numérique 12,3′ pouces, le régulateur de vitesse et le Limiteur de vitesse intelligent, le système audio premium B&O avec le système multimédia SYNC3 sur l’écran tactile 8″ ainsi que le système de navigation Europe, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de prévention de collision avec freinage post-collision et détection des piétons…

Avouez que le niveau d’équipement parait très complet. Il sera peut-être difficile de ne pas craquer sur l’un des deux packs suivants.

Le pack sécurité intégrale propose pour 1000 euros le système Active Park Assist (système de stationnement semi-auto avec aide au stationnement avant et latéral), le BLIS (surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche) et la caméra de recul à 180°.

Les apprentis pilotes seront plus alléchés par le Pack Performance qui comprend le différentiel à glissement limité et le Launch control, pour 1100 euros.

Au final ,le Puma ST est facturé 6900 euros de plus que la Fiesta ST dont il partage la mécanique de 200 ch. Mais sur la Fiesta, les projecteurs full LED sont en option à 800 euros, ce qui réduit un peu l’écart…

Malgré tout le rapport prix / performances restera nettement plus avantageux pour l’achat de la Fiesta ST.