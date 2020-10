Renault Espace restylé : adieu l’essence

2019 – Nouveau Renault ESPACE Initiale Paris

Le segment des monospaces est en chute constante depuis quelques années. Et la star française est évidemment elle aussi malmenée, à savoir le Renault Espace. Même si la dernière génération a tenté de se muer en crossover, le résultat n’a pas vraiment opéré et le profil reste celui d’un monospace traditionnel. Après son restyling particulièrement léger, l’Espace ne sera disponible en 2021 qu’avec le seul moteur diesel 2.0 BluedCi. Le moteur essence TCe de 225 ch quittera le catalogue dans les prochaines semaines, car non adapté aux nouvelles normes Euro 6d Full, et soumis à un malus qui aurait dépassé 14000 euros l’année prochaine ! Il était en effet homologué entre 187 et 197 g de rejets de CO2.

Sans hybridation, l’essence n’est plus viable économiquement sur ce modèle. Renault a donc choisi de se focaliser sur le moteur 2.0 BluedCi proposé actuellement en 160 ch sur la finition Zen, dès 44100 euros, et en 200 ch sur les versions supérieures Intens et Initiale Paris.

Mais mauvaise nouvelle : les prix augmenteront de 900 euros dès le mois de janvier, du fait de l’adaptation du bloc diesel aux nouvelles normes. L’entrée de gamme passera alors à 45000 euros pour l’Espace Zen BluedCi 160 ch EDC. La déclinaison de 200 ch verra sa puissance diminuer à 190 ch du fait des adaptations techniques réalisées.

Voilà qui semble rapprocher le Renault Espace d’une fin de carrière débutée en 1984, et qui pourrait bien s’arrêter avec cette cinquième génération.