Opel Crossland : restylé pour 2021

Pour 2021, l’Opel Crossland X devient le Crossland, avec un restyling complet. La face avant reprend le concept « Opel Vizor » qui englobe la calandre et les phares. Mais comme il s’agit d’un restyling, un petit décalage de lignes ne donne pas l’effet vu sur le nouvel Opel Mokka. La face avant fait même penser à ce qu’on pourrait voir sur un SUV Volkswagen ! Les designers Opel ont également redessiné le bouclier avec des écopes latérales cerclées de chromes, et un sabot peint couleur aluminium ( selon les versions ). A l’arrière, les feux adoptent une teinte sombre, et se rejoignent via un bandeau noir laqué, ce qui constitue un changement par rapport au Crossland X présenté en 2017.

Le Crossland sera proposé avec une finition GS Line inédite, avec un toit peint en noir, des jantes en alliage léger 17″, des feux arrière à led, mais aussi des sièges ergonomiques certifiés AGR, et un jonc rouge de vitrage.

Avec sa plate-forme PSA, l’Opel Crossland s’offre pour la première fois l’antipatinage avec Intelligrip. Cela lui permettra de bénéficier d’une meilleure motricité sur la neige, la boue ou le sable, mais toujours en deux roues motrices.

Sous le capot de l’Opel Crossland, on retrouve le bloc 3 cylindres 1.2 en 83 ch atmosphérique, et 110 et 130 ch avec turbo. En diesel le 1.5 est proposé en 110 ch BM6 ou 120 ch BVA6. Tous les moteurs sont conformes à la norme Euro 6d, en revanche aucune hybridation ne sera proposée.

A noter que les ingénieurs Opel en ont profité pour revoir l’amortissement et la direction du modèle.

Les équipements semblent au goût du jour, avec le système Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur de 8,0 pouces, la recharge sans fil par induction, OpelConnect, l’alerte anticollision frontale avec freinage d’urgence automatique en ville et détection des piétons, la détection de vigilance du conducteur, l’alerte de présence d’angle mort, la détection de vigilance du conducteur, la caméra de recul panoramique, l’assistance automatique au stationnement et le régulateur de vitesse avec limiteur.

Opel prévoit de présenter son nouveau Crossland en concessions dans toute l’Europe au début de l’année 2021.

