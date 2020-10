BMW 128 ti : la version définitive

BMW 128 ti

C’est une surprise bien sympathique pour cette fin d’année : une nouvelle sportive basée sur la BMW Série 1, qui reprend le fameux sigle ti pour « Turismo Internazionale ». Depuis les années 60, BMW a commercialisé des modèles qui sont restés dans le coeur des BMistes, comme les 1800 TI et 2002 TI, ainsi que les 323ti Compact et 325ti Compact.

Placée sous la M135i motorisée par un 4 cylindres de 306 ch et dotée de la transmission intégrale xDrive, la sportive BMW 128 ti s’en démarque par son 4 cylindres 2.0 turbocompressé dégonflé à 265 ch. Et aussi et surtout par le fait que la puissance passe sur les seules roues avant ! Voilà qui en fait un modèle à part chez BMW, et qui donne envie de la tester pour découvrir comment les ingénieurs ont réglé cette sportive traction avant.

Suspension DirectDrive abaissée de 10 mm, différentiel à glissement limité Torsen, direction M Sport, technologie ARB pour améliorer la motricité, le potentiel semble prometteur.

Les chiffres sont déjà assez éloquents puisque la 128 ti passe de 0 à 100 km/h en 6,1 s et atteint 250 km/h en vitesse de pointe. Autre point positif : des rejets de CO2 qui débutent à 157 g seulement, ce qui limite le malus à 1386 euros pour une livraison en 2021 ( en France ). Un montant somme toute raisonnable pour une sportive de 265 ch par les temps qui courent…

BMW annonce également le tarif qui est de 46550 euros. Un tarif conséquent, mais plutôt abordable si on compare au prix de 43210 euros d’une Golf 8 GTI qui se contente de 245 ch. Et comme la Golf est moins bien placée en rejets de CO2, la BMW 128 ti peut s’offrir pour moins chère que la sportive Volkswagen !

Et la présentation n’est pas en reste avec des jantes en alliage léger bicolores 553 M à rayons en Y spécifiques, des habillages spécifiques en rouge, et des sigles ti. En France l’entourage des vitres Shadow Line brillant, et la calandre BMW noire seront de série. Dans l’habitacle le rouge s’invite sur les sièges Advanced, les coutures des accoudoirs, des panneaux de portes et du centre du volant. Sans oublier un très sympathique sigle ti sur l’accoudoir central.

Avouez que pour tous ceux qui pestaient sur le passage à la traction de la nouvelle Série 1, c’est plutôt un joli cadeau de consolation !

