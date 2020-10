Audi A3 Sportback 40 TFSI e : e-tron 2.0

Audi A3 Sportback TFSI e

Audi nous présente sa deuxième génération d’A3 Sportback hybride rechargeable, qui délaisse pour l’occasion l’appellation e-tron. Chose assez étonnante : le niveau de puissance reste fixé à 204 ch, comme la précédente génération. Sous le capot, on retrouve un bloc quatre cylindres 1.4 TFSI de 150 ch, qui délivre 250 Nm de couple. Le nouveau moteur électrique est couplé à la boîte S Tronic 6, et délivre 330 Nm de couple pour 80 kW de puissance. Malgré les progrès annoncés pour ce bloc, plus léger, plus compact et à la densite de puissance supérieure, la puissance reste donc cantonnée à 204 ch en puissance cumulée. Cela permet à la compacte hybride rechargeable de passer de 0 à 100 km/h en 7,6 s et d’atteindre 227 km/h en vitesse de pointe. En électrique, la vitesse de pointe est fixée à 140 km/h.

De grands progrès sont à noter pour la batterie lithium-ion, de meilleure capacité. Ses 96 cellules prismatiques stockent 13,0 kWh d’énergie, près de 48% de plus que le modèle précédent. Audi annonce une autonomie de 78 km en cycle NEDC, soit 67 km en cycle WLTP. Pour une charge complète de batterie, il faudra compter 4 heures avec une puissance maximale de 2,9 kW.

Le prix annoncé pour cette nouvelle A3 Sportback TFSI e est de 37400 euros sur le marché allemand, avec des commandes ouvertes dès cet automne.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e

