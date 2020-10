Série spéciale : BMW X2 M Mesh Edition

BMW X2 M Mesh Edition

Pour ceux qui n’aiment pas passer inaperçu, voici une série spéciale qui rentre dans cette catégorie. Le BMW X2 M Mesh Edition est basé sur le modèle M Sport X, avec une présentation personnalisée. Si la teinte Brooklyn Grey exclusive à cette version est assez discrète, il n’en est rien des stickers orange vif qui prennent place sur le capot et les flancs de ce X2. En revanche le hayon en a été dispensé, ce qui apporte un peu de sobriété à l’ensemble ! Si vous choisissez à la commande une des autres teintes Alpinweiss, Phytonicblau métallisée ou Sunset Orange métallisée, les stickers seront noirs. Mais vous pourrez aussi demander à ne pas les avoir.

La teinte orange se retrouve également dans les jantes alliage M en 19 ou 20″. De face, cette série se distingue également par une grille de calandre spécifique, et par la teinte Frozen Black-Brown métallisé adoptée par les éléments en partie basse du bouclier.

Les concepteurs de cette série n’ont pas oublié l’habitacle avec des sièges M Sport avec appuie-tête intégrés et revêtements en cuir Dakota Moka et alcantara Anthrazit. La dotation comprend également : Inserts décoratifs en aluminium Hexagon Anthrazit, ciel de toit BMW Individual Anthrazit, pédalier en acier inoxydable M, repose-pieds conducteur M, volant cuir M et clé M de série, Climatisation automatique bi-zone, Navigation multimédia Business, Pack Confort (incluant l’accès confort et les sièges avant électriques, chauffants et avec appui lombaire ajustable) et Pack SimpliCity (incluant notamment la caméra de recul et le Park Assist).

Les acheteurs auront le choix entre deux moteurs essence, trois moteurs diesel et une version hybride rechargeable. Le lancement est prévu dès le mois de novembre 2020.

Voici les prix de cette édition spéciale :

BMW sDrive18i M Mesh Edition : 43 000 €

BMW sDrive20i M Mesh Edition : 49 600 €

BMW xDrive20i M Mesh Edition : 51 600 €

BMW sDrive16d M Mesh Edition : 43 400 €

BMW sDrive18d M Mesh Edition : 46 150 €

BMW xDrive18d M Mesh Edition : 48 200 €

BMW xDrive20d M Mesh Edition : 53 500 €

BMW xDrive25e M Mesh Edition : 55 400 €

