La nouvelle gamme du Citroën C3 Aircross

Citroën C3 Aircross

Citroën remanie la gamme de son SUV C3 Aircross, avec au programme une hausse de prix de 300 euros et de nouvelles finitions intermédiaires Pack.

Le premier prix débute à 18500 euros pour un C3 Aircross Live Puretech 110 ch. En diesel, le BlueHDI 100 BVM6 passe à 110 ch et nécessite 1450 euros de plus que le 3 cylindres essence soit 19950 euros.

En entrée de gamme Live, le Citroën C3 Aircross comprend de série des jantes en tôle 16″ avec enjoliveurs, le pack safety, le régulateur-limiteur de vitesse, le kit mains libres bluetooth…Il manque des choses indispensables présentes sur la finition Feel : la climatisation, des feux diurnes à led, et le système Connect Radio sur tablette tactile 7 pouces. Pour des prix qui démarrent en essence à 19850 euros.

La nouvelle finition Feel Pack ajoute à la finition Feel les équipements suivants : Mirror Screen, aide au stationnement arrière, volant en croûte de cuir, sabots de protection avant et arrière gris anthracite, barres de toit noir brillant, vitres avant et arrière séquentiels et projecteurs antibrouillard avec éclairage d’intersection. Le tout pour 1150 euros de plus que la finition Feel. Ce nouveau coeur de gamme est proposé à partir de 21000 euros en essence et 22450 euros en diesel.

Au-dessus de ce coeur de gamme, le choix est vaste avec les séries spéciales Rip Curl et C-Series, et les finitions supérieures Shine.

Autre nouveauté : le C3 Aircross Shine Pack. Celle-ci nécessite un effort de 1200 euros par rapport à la finition Shine, et ajoute de nombreux équipements : accès et démarrage mains libres, toit bi-ton noir perla nera, jantes alliage 17″ Ever diamantées, banquette arrière coulissante, aide au stationnement avant, caméra de recul, rétroviseur intérieur électrochrome.

Cette nouvelle finition Shine Pack est la plus chère de toute la gamme, avec des tarifs qui culminent à 26350 euros en essence avec le Puretech 130, et 27800 euros avec le bloc diesel BlueHDI 120 EAT6.

Sur les 2 moteurs essence et diesel de 110 ch, les acheteurs ont désormais le choix entre 7 propositions différentes de finition ou séries spéciales. N’est-ce pas un peu trop ?

