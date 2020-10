Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet : retour au toit souple

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Après avoir complété la gamme de la nouvelle Série 4 Coupé par la sportive M4 Compétition, BMW nous dévoile la version découvrable. Et si cette version est présentée à l’automne, c’est pour être livrable dès les beaux jours ! Les clients de cette nouvelle BMW Série 4 Cabriolet apprécieront le timing.

Et cette seconde génération de Série 4 Cabriolet abandonne le toit rigide escamotable en 3 parties, pour revenir à une capote souple. Plus légère de 40 % que le toit rigide de la génération sortante, cette capote est livrée de série en noir mais peut aussi être anthracite avec effet argenté en option.

Esthétiquement cette nouvelle génération se démarque par sa calandre spectaculaire, commune avec la Série 4 Coupé et la toute nouvelle M3. De profil on pourra noter l’abandon des écopes latérales Air Breather qui permettaient pourtant de réduire les perturbations au niveau des passages de roues avant. C’est sans doute le style épuré qui a primé en interne !

L’abandon du toit rigide permet aussi de profiter d’un coffre d’une capacité supérieure, qui va de 300 litres en cabriolet à 385 litres avec la capote déployée. Soit 80 et 15 litres de plus que le modèle précédent apparu il y a tout juste 7 ans.

La gamme comprend deux quatre cylindres essence et diesel, et un 6 cylindres de 374 ch sous le capot de la M440i xDrive Cabriolet. En attendant une M4 Cabriolet, cette sportive atteint les 250 km/h et abbat le 0 à 100 en tout juste 4,9 s.

En entrée de gamme, la 420i Cabriolet dispose de 184 ch accélère de 0 à 100 km/h en 8,2 s et atteint 236 km/h en vitesse de pointe. Son homologue diesel, la 420d de 190 ch, atteint la même vitesse de pointe et accélère de 0 à 100 en seulement 7,6 s.

BMW nous dévoile également les prix de sa nouvelle découvrable, qui vont de 54500 euros à 74900 euros. L’équipement de série de la finition M Sport comprend l’alarme antivol, le BMW Live Cockpit Navigation Pro, le Pack Connected Pro, la connectivité avancée sans fil avec recharge par induction et le Hotspot WiFi. Les premiers clients seront livrés dès le mois de mars 2021.

BMW 420d Cabriolet : 57.050 €

BMW 420d Cabriolet M Sport : 62.100 €





BMW 420i Cabriolet : 54.500 €

BMW 420i Cabriolet M Sport : 59.550 €





BMW M440i xDrive Cabriolet : 74.900 €



Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet

Nouvelle BMW Série 4 Cabriolet