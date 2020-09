Livre E.T.A.I : Peugeot 204 et 304

Livre Peugeot 204 et 304

François Metz signe un livre dédié aux Peugeot 204 et 304 dans la collection Top Model d’E.T.AI. « Une révolution à Sochaux » raconte l’histoire de deux modèles qui ont fête leurs 50 ans en 2015 et 2019. La 204, en 1965, est une voiture novatrice en son temps. Une traction avant avec moteur transversal, en alliage léger, freins à disque qui était marquée par une vraie modernité. Elle s’est également distinguée par un grand nombre de carrosseries avec les 204 berline, break, coupé, cabriolet et une fourgonnette. En 11 ans de carrière, 1,6 million de Peugeot 204 ont été produites, une vraie réussite commerciale qui a précédé de quelques années le succès de la 205. La côte de la 204 reste très raisonnable en collection, pour une petite sochalienne très séduisante.

Apparue en 1969, la Peugeot 304 correspond à la déclinaison 7 CV de la 204. Celle-ci finira par succéder à la 204, et tiendra elle aussi 11 ans jusqu’en 1980. En tout près de trois millions de 204 et 304 ont vu le jour à Sochaux, de quoi permettre aujourd’hui de trouver encore de nombreux exemplaires à des prix très compétitifs.

Notre avis : L’auteur François de Metz a été inspiré de la voiture de son oncle pour écrire ce livre qui ne manquera pas de séduire les amateurs de ces petites lionnes populaires.

192 pages, 350 illustrations, format 240X290 mm, 49 euros