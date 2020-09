Livre : Alfa Romeo 110 ans de Serge Bellu

Pour les 110 ans d’Alfa Romeo, le journaliste et auteur Serge Bellu publie un livre très complet dans la collection Prestige chez E.T.A.I. Et plutôt que de raconter l’histoire de la marque de façon chronologique ou par thème, Serge Bellu a choisi de le faire à travers une vingtaine de récits abordés comme des reportages. Ce sont des événements et des moments clés de la marque qui y figurent, comme la naissance de la Scuderia Ferrari en 1929, l’inauguration du circuit de Monza, Côme les 12 et 13 septembre 1931, l’absorption par Fiat…

Ces choix permettent à Serge Bellu d’évoquer les Alfa en compétition, le prestige des créations réalisées par de grands carrossiers, puis les choix faits après guerre pour augmenter les volumes de production et rendre les Alfa Romeo plus accessibles. En plus d’un siècle, la marque au Biscione aura su se créer une légende et conserver une aura auprès de nombreux passionnés.

A la fin du livre, un récapitulatif de tous les modèles Alfa présente la totalité de la production de la marque.

Notre avis : Les Alfistes ne pourront pas passer à côté de ce livre très agréable à parcourir et richement documenté. La marque italienne semble à nouveau en difficulté actuellement et se remémorer son prestige et son palmarès sportif devrait être au programme des décideurs de la nouvelle fusion entre PSA et FCA. On ne peut que leur conseiller de lire ce livre et de travailler au sauvetage d’une marque qui le mérite largement.

336 pages, format 240X290 mm, 550 illustrations, 99 euros