Renault 5 Prototype : nouvelle vague électrique

Renault 5 Prototype

A l’occasion du nouveau plan d’avenir pour Renault, le constructeur français nous dévoie son joker : une citadine électrique directement inspirée de feu la Renault 5 !

Et ce n’est pas qu’une annonce puisque Renault prévoit vraiment de commercialiser cette nouvelle citadine électrique dans les prochaines années. Annoncée comme une voiture populaire et essentielle, cette nouvelle R5 électrique viendra-t-elle à la place de l’actuelle Twingo électrique ? C’est bien possible car cette dernière évolue dans une catégorie qui semble condamnée par un manque de rentabilité. N’oublions pas non plus que l’actuelle Twingo 3 était déjà inspirée de la R5 esthétiquement….

Cette R5 prototype est signée par l’équipe design de Gilles Vidal, l’ancien responsable du style de Peugeot. Les voies larges de ce concept semblent davantage se rapprocher d’une sportive comme la R5 Turbo, avec des ailes élargies qui font leur petit effet.

La future R5 de série devra forcément rentrer dans le rang avec une carrosserie moins extravagante. La carrosserie bi-ton sera certainement présente, mais peut-être pas le toit en toile. Vous apprécierez sur ces images les détails soignés, comme les logos à l’ancienne mais éclairés, ou encore de la prise d’air du capot qui dissimule la prise de recharge.

Renault annonce pas moins de 14 nouveaux modèles d’ici 2025, dont 7 électriques. Même si le plan de relance s’accompagne de ce prototype alléchant, Renault souhaite axer sur les modèles supérieurs et va lancer 7 nouveautés dans les catégories C et D.

On espère que ces grands modèles soient aussi inspirés, à quand le retour de la Safrane ?

