Test Dashcam Pioneer VREC-DH200

Si vous avez déjà regardé les compilations des accidents de voiture sur Youtube, vous êtes peut-être déjà convaincu par l’utilité d’une dashcam. Ces petites caméras embarquées sont bien utiles pour filmer la route et pour servir de témoignage si un accident survenait alors qu’une voiture vous a coupé la priorité. Accrochage, délit de fuite, incivilité : les vidéos capturées feront office de preuves en cas de besoin auprès de votre assureur.

Avec son look de petite Go Pro, la dashcam Pioneer VREC-DH200 fait dans le sérieux. Simple et efficace, elle s’installe très facilement au sommet du pare-brise de votre voiture. Pioneer la distingue comme la plus petite caméra du monde : elle se contente en effet de dimensions très modestes avec un « cube » de 3 cm par 3 cm.

Dashcam, ça veut dire quoi ? C’est tout simplement la contraction de dashboard ( pour tableau de bord ) et de camera.

Test Dashcam Pioneer VREC-DH200

Cette dashcam enregistre les événements et aussi d’autres types d’enregistrements comme la surveillance sur parking sur une carte microSD de 16 Go. L’adaptateur pour carte SD est fourni pour vous permettre de lire vos contenus sur un ordinateur.

Une fonctionnalité intéressante vous permet également de communiquer par Wifi avec votre smartphone pour voir les vidéos enregistrer sans utiliser de lecteur de carte SD.

Pas besoin de vider la carte régèlièrement, puisque les anciens fichiers seront effacés quand la carte sera pleine par les nouveaux enregistrements. Les incidents particuliers seront stockés dans un dossier sécurisé et conservés.

Test Dashcam Pioneer VREC-DH200

Chaque enregistrement réalisé est daté, localisé par GPS, et indique également la vitesse de circulation. Le niveau de qualité d’image Full HD 1080 garantit une excellente qualité d’image, ainsi il est très facile de pouvoir lire une plaque d’immatriculation d’une voiture capturée dans l’image. Ce modèle filme avec un angle de 130°, suffisant pour couvrir la vue complète du pare-brise avant. Vous pouvez voir dans les captures ci-dessous le rendu image, très qualitatif avec une excellente résolution.

Test dashcam Pioneer

Parlons un peu des déclenchements : avec un simple geste sous la dashcam, on déclenche l’enregistrement vidéo. Un détecteur de chocs haute performances 3 axes permettra de capturer les éventuelles collisions de façon automatisée.

C’est également le cas pour les enregistrements réalisés en surveillance de parking ! Une fonctionnalité qui fonctionne en continu, à condition bien entendu que la caméra reste alimentée par la batterie de la voiture.

Test Dashcam Pioneer

Pour la partie alimentation, un câble USB avec adaptateur pour prise 12V permet d’alimenter en direct cette dashcam Pioneer.

Cette dashcam Pioneer VREC-DH200 est assez aborable puisqu’on la trouve chez les revendeurs comme Norauto pour 119 euros.

Test Dashcam Pioneer

Conclusion : Pratique, compacte et très abordable, cette nouvelle dashcam Pioneer VREC-DH200 ne manque pas d’atouts pour se faire une place au soleil derrière votre pare-brise. La marque propose également 2 autres références de caméras plus complètes permettant de s’orienter et de filmer l’habitacle, mais elles sont aussi plus chères et moins compactes.