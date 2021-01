Dacia Bigster Concept : le futur de la marque

Dacia Bigster Concept

Avec le Bigster Concept, Dacia nous présente ce qui préfigure son grand modèle qui viendra coiffer la gamme. Nous sommes toutefois toujours sur le segment C, juste au-dessus du Duster.

Avec une longueur de 4,60 m, le Dacia Bigster Concept est paré pour accueillir une grande famille. Son design met en avant une signature lumineuse en Y, qui se prolonge jusque sur la calandre et le nouveau logo Dacia. Assez massif et robuste, ce concept met en valeur ses passages de roues et ses ailes élargies. Les détails semblent plus soignés que sur un Duster : reste à voir ce qu’il en restera sur le futur modèle de série !

Basé sur la plateforme CMF-B qui sera la seule utilisée sur les nouveaux modèles Dacia, le SUV Bigster devrait même recevoir des motorisations hybrides.

Ce nouveau modèle défend les valeurs de la marque : simplicité, honnêteté et authenticité.

Mais il faudra encore patienter quelques années : il n’est pas attendu avant fin 2024, début 2025. La nouvelle « business unit Dacia-Lada » qui rapproche les deux marques donnera naissance à un jumeau badgé Lada, qui reprendra la quasi totalité du modèle Dacia.

Le nouveau logo Dacia utilisé ici ne sera pas tout de suite décliné sur les modèles actuels, et l’appellation Bigster pourrait éventuellement changer.

En plus des nouvelles Sandero, Logan et de la citadine électrique Spring, Dacia doit présenter 3 nouveaux modèles d’ici 2025.

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept