Dacia Spring électrique : elle arrive !

Dacia Spring électrique

Quelques mois après le show-car Spring, Dacia nous présente la version de série programmée pour 2021 ! Et cette nouveauté risque de faire couler beaucoup d’encre, car il s’agit de la première électrique siglée Dacia, et aussi de l’électrique qui s’annonce comme la plus abordable sur le marché européen.

La Spring électrique sera vendue avec sa batterie incluse : un bon point pour les allergiques à la location de batterie façon Renault ZOE. L’autonomie est annoncée à 225 km en cycle WLTP.

Cette citadine 4 places, 4 portes se la joue façon SUV avec une garde au sol surélevée et des barres de toit. Une recette façon Sandero Stepway, sa grande soeur, mais dans un gabarit plus réduit avec seulement 3,73 m en longueur. Pour lui apporter un peu plus de fun, un pack orange permet de personnaliser plusieurs éléments de carrosserie comme sur ces images.

Avec un moteur de 44 ch seulement et une vitesse bridée à 125 km/h, la Dacia Spring électrique ne sera pas en mesure de suivre une Tesla Model S…

Et pour améliorer l’autonomie, il suffit d’enclencher le mode ECO : la puissance est alors réduite d’un tiers, et la vitesse maxi est abaissée à 100 km/h.

