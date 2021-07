Séries spéciales : Audi TT Compétition Plus et Héritage

Audi TT Compétition Plus et Héritage

Audi lance deux séries spéciales pour les TT et TTS, dont les commandes sont d’ores et déjà ouvertes. Et comme vous le voyez sur les photos : les deux carrosseries sont concernées : le TT coupé et le TT roadster.

Le TT Competition Plus se démarque par son pack brillance noir étendu, avec le logo aux anneaux en noir. Le noir est également présent sur le spoiler arrière et les sorties d’échappement. Les jantes alliage ne sont pas en reste avec un modèle Audi Sport en 19″, qui s’accorde parfaitement avec les différents éléments en noir. Petite touche sportive en plus : les étriers de freins sont peints en rouge. A l’intérieur de l’Audi TT Competition Plus, on retrouve des sièges Sport Plus, un pack cuir, un pack aluminium étendu, et un volant sport avec marquage 12h.

De son côté l’Audi TT Héritage conserve son logo chromé, mais se pare de jantes alliage Audi Sport 20″ en coloris bronze mat. Un coloris décidément très tendance ! L’habitacle respire le haut de gamme avec le pack cuir étendu, les sièges sport, le système Bang & Olufsen et les finitions en aluminium. Autre équipement de série : les phares à LED.

Bonne nouvelle, Audi n’a pas limité le panel de moteurs sur ces deux nouvelles séries spéciales. Vous pouvez donc les commander avec n’importe laquelle des motorisations au catalogue.

Quand le TT Coupé 40 TFSI S Tronic débute à 43040 euros, la série Héritage débute à 50690 euros, soit 2500 euros de plus que la finition S Line.

La série spéciale TT Competition Plus est à peine plus chère, à partir de 51090 euros. ( avec le moteur 40 TFSI de 197 ch )

La motorisation 45 TFSI S Tronic est également proposée à partir de 56340 euros sur cette série, et pour 58740 euros avec la transmission intégrale Quattro.

