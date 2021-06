Nouvelle Honda Civic 5 portes, la 11ème génération

Nouvelle Honda Civic 5 portes 2021

Chez Honda, la Civic demeure un incontournable et a droit régulièrement à une toute nouvelle génération. Plus régulièrement qu’en Europe, puisque quand Volkswagen en est à sa Golf 8, Honda en est à sa Civic 11 !

Cette Civic 11 sera à son tour commercialisée en Europe, après avoir été présentée sous le forme de concept car en 2020. Elle en diffère par sa partie arrière et son profil à hayon, plébiscité pour l’Europe.

Par rapport au modèle actuel, la nouvelle Honda Civic revoit son design avec un style moins torturé et plus classique. Ce qui est surtout le cas pour la partie arrière, avec de nouveaux feux arrière horizontaux et reliés par un bandeau de la couleur des feux.

A l’intérieur, là encore les designers Honda ont conçu un habitacle très classique qui ne choquera personne.

L’hybridation est au programme avec le groupe motopropulseur e:HEV de Honda. Cette motorisation se retrouve déjà sur les Jazz, CR-V et HR-V.

Avec ce système, la future Civic devrait accueillir sous le capot un 4 cylindres 1.5 à cycle Atkinson, couplé à une boîte CVT et associé à deux moteurs électriques. La puissance sera raisonnable, avec au moins un niveau de puissance de l’ordre de 130 ch.

Il faudra encore patienter longtemps pour commander cette nouvelle Civic, qui n’arrivera en Europe qu’à l’automne 2022.

L’arrière de la nouvelle Honda Civic 2022

La planche de bord de la nouvelle Honda Civic

2022 Honda Civic Hatchback

Le coffre de la Civic 2022

L’avant de la nouvelle Civic 2022