Toyota Corolla JBL Edition : série limitée sonorisée

Toyota Corolla JBL Edition

La Toyota Corolla JBL Edition® est une série spéciale, fruit du partenariat entre JBL et Toyota. La marque japonaise profite du 75ème anniversaire de JBL pour proposer une série spéciale sympathique à ses clients.

Il faut dire que la Toyota Corolla se vend très bien sur le marché français : elle est même la troisième compacte la plus vendue derrière les Peugeot 308 et Renault Mégane ! Avec 7695 exemplaires écoulés sur les 5 premiers mois de l’année, elle se place en 22 ème position des ventes de voitures particulières. Elle se permet même de devancer la Volkswagen Golf, longtemps première compacte importée sur notre marché.

Son style fait donc oublier l’ancienne Auris, et son hybridation séduit de plus en plus. Mais découvrons le contenu de cette série spéciale JBL.

Une couleur est imposée : le gris Manhattan, avec carrosserie bi-ton. La présentation comprend également de série des jantes alliage 17 pouces et des badges JBL. A l’intérieur, le système JBL® Premium à 8 haut-parleurs est bien évidemment monté de série, tout comme le chargeur de smartphone à induction.

Les prix sont annoncés à 31250 euros pour la Corolla JBL berline, et à 34250 euros pour la Corolla Touring Sports. Les prix sont élevés car elle est uniquement proposée avec la motorisation la plus puissante : l’hybride 2.0 de 184 ch. Cela la place au niveau de la finition GR Sport, qui bénéficie actuellement d’une offre commerciale.

Attention : il n’y aura que 500 exemplaires ! 250 en berline, et 250 en break, qui risquent donc de s’écouler très rapidement. La série JBL n’est pas encore montrée en concessions, mais les commandes sont ouvertes.

L’habitacle de la Corolla JBL

La Corolla JBL 2021

La Corolla JBL 2021 vue de derrière