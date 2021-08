Série limitée : Dacia Duster Extreme 2022

Dacia Duster Extreme

Le Dacia Duster restylé est décliné dans une toute nouvelle série limitée, axée sur le design. Le Dacia Duster Extreme est déjà présenté mais ne sera commercialisé qu’en 2022. Il se démarque par une teinte exclusive Gris Urbain, mais d’autres coloris sont proposés : Blanc Glacier, Noir Nacré, Gris Comète, Bleu Iron et Orange Arizona. Des touches d’orange apportent un peu de modernité à l’intérieur comme à l’extérieur. On en retrouve sur les coques de rétroviseurs, la calandre, les barres de toit et le marquage DUSTER sur le hayon arrière. On notera aussi la présence des barres de toit chromées, des vitres arrière surteintées et des jantes alliage 17″ peintes en noir.

A l’intérieur, les inserts décoratifs orange se retrouvent sur la console centrale, les contre-portes, et les aérateurs. Mais aussi au niveau de la sellerie spécifique tissu / TEP avec surpiqûres orange !

Cette série limitée est placée en haut de gamme avec un niveau d’équipement proche de celui du Duster Prestige. La dotation comprend le système de navigation embarquée et de la connectivité Wi-Fi (sans fil) pour Apple CarPlay et AndroidAuto, la climatisation automatique et l’accoudoir central.

Les prix de ce nouveau Duster Extreme ne sont pas encore connus. Ils devraient débuter à 18500 euros pour la motorisation ECO G 100, et culminer à plus de 23000 euros avec le moteur BluedCi 115 ch avec la transmission 4X4.

Si les tarifs du Duster ne cessent d’augmenter, ils restent très compétitifs face à la concurrence. Un Duster Confort ne coûte pas plus cher qu’une citadine d’entrée de gamme comme la Clio Life.

