Voiture familiale 7 places : les modèles 2021

Que ce soit pour les grandes familles, les week-ends ou les vacances entre amis, les voitures 7 places permettent d’embarquer toute sa tribu sans restriction. Voici les modèles disponibles en 2021, avec des ludospaces, monospaces, SUV, et même des modèles électriques !

Les ludospaces 7 places

Nouveau Citroën Berlingo 2018

Modèle décliné à la fois en VP et en VU, le Citroën Berlingo est désormais également proposé en 7 places, avec un empattement long.

Ford Grand Tourneo Connect

Parmi les ludospaces 7 places, Ford propose son Grand Tourneo Connect, avec portes latérales coulissantes.

Opel Combo Life

Cousin des Berlingo et Rifter, l’Opel Combo Life propose des prestations similaires à des tarifs compétitifs.

Peugeot Rifter

Le Peugeot Rifter est l’une des voitures familiales les plus abordables de cette sélection.

Les monospaces 7 places

Modèles en voie de disparitiion, les monospaces 7 places sont condamnés pour certains, et en résistance pour d’autres. Une chose est sûre : l’offre se raréfie…

Le Citroën C4 Spacetourer né C4 Picasso a disparu en version courte, mais la version longue 7 places reste pour le moment au catalogue. En Puretech 130 ou BlueHDI 130, au choix.

Dacia Lodgy Stepway 2017

Dacia commercialise le Lodgy depuis quelques années, mais il ne sera pas renouvelé en tant que tel. Ce modèle en fin de carrière sera bientôt arrêté, et remplacé par un SUV 7 places. S’il vous intéresse en neuf, c’est le moment !

Le dernier Ford S-Max

Très proche du Galaxy, le S-Max est une variante plus dynamique en style mais avec moins de volume de chargement. A vous de voir selon vos critères !

Ford Galaxy

Ford propose le Galaxy en Europe depuis les années 90 : ce grand monospace sera bientôt sans concurrence sur notre marché !

2019 – Nouveau Renault ESPACE Initiale Paris

Le Renault Espace arrive en fin de carrière, comme la plupart des monospaces. Un retour sera-t-il opéré dans quelques années, quand les automobilistes seront lassés des SUV ?

Renault Grand Scénic 2021

Sans doute condamné à ne pas avoir de successeur, le Renault Grand Scénic est encore au catalogue. Si vous voulez un monospace 7 places moderne, c’est le moment de passer commande !

La Toyota Prius+ combine les avantages d’un monospace 7 places avec ceux d’une Prius hybride made in Toyota. Douceur et sobriété au rendez-vous.

Les SUV 7 places

Audi SQ7 restylé

La deuxième génération de l’Audi Q7 propose toujours ses trois rangées de sièges, avec un beau volume à bord.

Bentley Bentayga

Modèle de luxe par exemple, le Bentley Bentayga a été rendu disponible en 7 places au courant de sa carrière, avant son restyling intervenu en 2020.

Nouveau BMW X7

Le BMW X7 en impose niveau gabarit, et cela lui permet d’embarquer jusqu’à sept passagers sur trois rangées. Le tout dans une ambiance luxueuse à souhait !

Nouveau Honda CR-V Origin Edition

Le dernier Honda CR-V propose lui aussi une configuration 7 places : il est l’un des SUV les plus vendus au monde.

Lexus RX 450hL

Chez Lexus également, les sept places sont au programme sur la version longue du Lexus RX 450h.

Nouveau Land Rover Discovery

Le Discovery demeure le modèle le plus logeable et le plus familial de toute la gamme Land Rover.

Basé sur la plate-forme des modèles compacts de Mercedes, le GLB propose jusqu’à 7 places dans son habitacle premium.

Mercedes-Benz GLE

Entre les GLB et GLS, le GLE est un SUV accompli aux talents multiples. Franchissement, habitabilité, déclinaisons sportives : tout lui réussit.

Nouveau Mercedes GLS

Le Mercedes GLS est l’un des SUV 7 places les plus chers de cette sélection.

Nissan X-Trail 2021

Le Nissan X-Trail vient de faire peau neuve, il est l’équivalent 7 places du fameux Nissan Qashqai.

Peugeot 5008 restylé

Alternative au Peugeot Rifter 7 places, le Peugeot 5008 restylé est l’un des SUV préférés des français.

Seat Tarraco

Jumeau du Tiguan Allspace, le Seat Tarraco est proposé à des tarifs inférieurs avec des prestations similaires.

Skoda Kodiaq 2021

Chez Skoda, le plus grand des SUV s’appelle Kodiaq. Il vient de bénéficier d’un cure de jouvence pour sa deuxième partie de carrière.

Toyota Highlander

Le Toyota Highlander est commercialisé en France depuis 2021, et affiche un gabarit impressionnant avec près de 5 m de longueur.

Le Volkswagen Tiguan Allspace propose 7 places, avec une longueur allongée par rapport au Tiguan classique.

Les voitures électriques 7 places

Tesla Model Y

Dans cette catégorie, la Tesla Model Y est une rareté. Aucune autre voiture électrique n’est encore proposée avec 7 sièges.