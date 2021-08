Vous êtes jeune conducteur et vous venez d’acquérir votre première voiture ? Vous conduisez depuis de nombreuses années, mais votre couverture auto ne vous convient plus ? Quelle que soit votre situation, nous sommes là pour vous aider à souscrire une assurance auto pas chère. De nos jours, conduire est un luxe auquel vous ne pouvez prétendre que si vous suivez certains conseils. En effet, le secteur auto est la deuxième source de dépenses chez les ménages de France : permis de conduire, achat de la voiture de vos rêves, entretien, stationnement et surtout assurance auto ! Cette dernière, dont le prix varie d’une compagnie à l’autre, est obligatoire. Pour fixer leur prix, les assureurs tiennent en compte votre type de véhicule ainsi que votre profil. Pour en savoir plus, lisez ce qui suit.

Comment choisir le bon véhicule ?

La première étape pour trouver une assurance auto pas chère est de bien choisir votre véhicule. Jeunes conducteurs, après avoir effectué de vigoureux efforts et de nombreuses économies pour obtenir votre permis, vous devez vous procurer un véhicule adapté. Conducteurs expérimentés, si vous changez de voiture, songez à faire votre choix en fonction de votre assurance auto. NetVox vous explique pourquoi.

Avant de vous proposer une police d’assurance accompagnée d’une prime, votre assureur évalue votre véhicule. Les voitures d’occasion et peu puissantes sont moins chères à assurer que les véhicules neufs et puissants. Si vous optez pour une auto récemment sortie, vous vous exposez à des dégâts de réparation bien plus onéreux en cas de sinistre. Par ailleurs, plus votre véhicule est puissant, plus il suppose des risques d’accident, et ce, particulièrement si vous êtes peu expérimenté. En effet, les jeunes conducteurs, étant davantage exposés aux accidents, peuvent se voir refuser une assurance en fonction du choix de leur voiture. Moteur puissant et inexpérience ne font pas bon ménage.

Pour calculer le montant de vos cotisations, votre assureur prend en compte votre expérience ainsi que vos antécédents, sans oublier vos besoins de garanties. L’utilité de votre voiture et sa fréquence d’utilisation influent également sur le prix de votre assurance. Nous vous conseillons en outre de vous renseigner concernant les voitures fréquemment volées en France. Ces dernières, supposant un plus grand risque de vol, nécessitent plus de garanties et donc un coût majoré.

La DS 7 Crossback est la voiture la plus volée en France en 2020

Comparer les assurances pour trouver la moins chère

Il n’existe aucune aide pour payer vos cotisations, d’où la nécessité de comparer les offres d’assurances. Même si vous êtes déjà assuré, il peut être intéressant pour vous de faire jouer la concurrence chaque année. En effet, la loi Hamon ainsi que la loi Chatel vous permettent de changer d’assurance seulement un an après l’échéance de votre contrat. À l’aide des comparateurs en ligne, vous pourrez étudier les différentes offres d’assurance disponibles sur le marché afin d’opter pour celle qui vous correspond le mieux en termes de garanties et de prix. Demandez plusieurs devis avant de faire votre choix. Sachez en outre que vous pouvez également renégocier votre contrat en cours si vous souhaitez supprimer ou ajouter des garanties.

Afin de souscrire une assurance auto pas chère, songez également à consulter les assureurs présents uniquement sur le web. Les frais de gestion étant moins conséquents en ligne, les assurances y sont bien moins onéreuses. Pour trouver la couverture auto qui vous convient, n’hésitez pas à vous rendre sur notre blog ! Netvox, courtier grossiste en assurance expert dans le domaine, vous offre la meilleure assurance au meilleur prix.

Outre la comparaison d’assurances autos pas chères, vous pouvez également privilégier certaines astuces en vue d’économiser. Tout d’abord, vous ne devez pas négliger votre franchise d’assurance. Cette dernière représente le montant que votre assureur laisse à votre charge en cas de sinistre, et ce, uniquement si le responsable n’a pas pu être identifié. Plus votre franchise est élevée, moins les cotisations de votre assurance sont onéreuses. Cependant, avant d’opter pour cette astuce, assurez-vous de votre capacité à régler la somme due en cas d’accident de la route.

Nous vous proposons également d’opter pour une assurance au kilomètre. Si vous parcourez moins de 5000 kilomètres par an, cette solution s’avère des plus avantageuses. En effet, une faible utilisation de votre véhicule réduit forcément les risques d’accident et exige donc moins de garanties. Il existe deux façons de vous assurer au kilomètre. La première, qui se base sur le principe du Pay As You Drive, consiste à disposer un boîtier électronique dans votre véhicule en vue de calculer les kilomètres parcourus en temps réel. Selon les distances effectuées, votre assureur révisera le montant de votre prime. La seconde méthode est le forfait de kilométrage annuel : vous vous engagez à respecter un nombre de kilomètres précis, avec des pénalités en cas de dépassement, ou au contraire, une réduction de vos cotisations si vous effectuez moins de kilomètres que prévu.

Pourquoi privilégier une assurance au tiers ?

Au fil de vos recherches, vous serez confronté à trois types d’assurances autos :

L’assurance au tiers (elle couvre les dommages causés à un tiers, vous assure une garantie conducteur ainsi qu’une protection juridique) ;

L’assurance intermédiaire (elle vous protège en cas de vol, d’incendie, de bris de glace et de catastrophes naturelles)

L’assurance tous risques (la plus complète, elle couvre tous les dommages).

Si vous souhaitez souscrire une assurance auto pas chère et que vous conduisez un véhicule ancien ou d’occasion, celle qui vous convient le mieux est l’assurance auto au tiers, également appelée responsabilité civile. Choisie en fonction de vos besoins, de votre véhicule et de votre profil, votre assurance au tiers peut être ajustée sur mesure afin de couvrir des garanties qui pour vous sont indispensables. En effet, il est inutile d’opter pour une formule de couverture tous risques si vous adoptez une conduite prudente. Selon votre situation, les garanties essentielles couvertes par l’assurance au tiers sont amplement suffisantes. En cas de besoin, vous pouvez donc ajouter des garanties facultatives à votre formule de base.

Par ailleurs, songez à privilégier le paiement annuel en vue de faire des économies. En effet, les solutions de règlement mensuel impliquent des frais supplémentaires dont vous pouvez vous passer.

Les jeunes conducteurs, dont les risques d’accident sont plus élevés, peuvent également s’assurer comme conducteur secondaire sur le contrat d’un proche en vue de profiter de ses garanties, et ce à un tarif réduit.

Une assurance au tiers peut être à privilégier pour une voiture âgée

Quelles habitudes adopter pour minimiser les coûts ?

Le choix de votre voiture et d’une assurance auto pas chère, bien qu’étant déterminants dans le montant de vos cotisations, ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. En effet, s’il existe un critère de taille, il s’agit bien de vos habitudes quotidiennes en termes de conduite.

Pour commencer, privilégiez un garage fermé afin de garder votre véhicule à l’abri de tout acte de vandalisme ou de vol. Vous aurez ainsi de moindres besoins en termes de garantie, c’est pourquoi les assureurs accordent une grande importance à votre méthode de stationnement. Si l’option d’un garage fermé vous est impossible, vous pouvez toutefois faire installer une alarme ou un antivol mécanique sur votre voiture en vue d’être averti en cas de vol, et ainsi de réagir rapidement.

Mais l’aspect qui réduira considérablement le coût de votre assurance reste votre façon de conduire. En effet, le système du bonus-malus, qui consiste à récompenser les bons conducteurs et à pénaliser les mauvais, vous permet de bénéficier d’une réduction de 5% sur votre prime à l’issue d’une première année sans accident. A contrario, en cas d’accident, votre prime augmente de 25 %, et ce à chaque sinistre. C’est pourquoi il est extrêmement difficile pour les conducteurs malussés de trouver une assurance auto pas chère. Il est donc primordial pour vous d’adopter une conduite irréprochable. Respectez les limitations de vitesse, évitez les freinages brusques et parcourez le moins de kilomètres possibles.

Pour les jeunes conducteurs, qui sont exposés à une surprime en vue de leur manque d’expérience, l’assurance connectée s’avère être une solution intéressante. Basée sur le principe du Pay How You Drive, elle consiste à évaluer votre conduite à l’aide d’un boîtier électronique disposé dans votre véhicule. En analysant votre prudence de conduite (vitesse, kilométrage, freinage), il permet à votre assureur de revoir le montant de votre prime.

En cas de petit sinistre tel qu’un bris de glace ou une rayure, il n’est pas nécessaire de prévenir votre assureur. Les petits dégâts sans grandes conséquences seront moins onéreux à votre propre charge.

Par conséquent, vous noterez que le choix de votre assurance auto n’est pas à négliger au détriment de son prix. Bien que vous n’ayez pas nécessairement besoin de toutes les garanties en fonction de votre situation, vous devez impérativement opter pour un devis d’assurance auto pas cher qui couvre les garanties essentielles, au risque de débourser d’importantes sommes en cas de sinistres non assurés par votre couverture auto. En suivant les quelques astuces et conseils donnés dans cet article, vous trouverez assurément une assurance auto pas chère et adaptée à vos besoins. NetVox vous propose une multitude d’offres d’assurances. Venez jeter un œil à notre site internet !