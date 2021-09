Mercedes-AMG GT 63 S E Performance : 843 ch en hybride !

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Mercedes-AMG présente une nouvelle version pas piquée des vers de son AMG GT : une GT 63 S E Performance hybride ! Celle-ci associe en effet son moteur V8 biturbo de 4,0 litres avec un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 843 ch et un couple hallucinant de 1400 Nm !

Le moteur électrique développe 150 kW, soit 204 ch. Il est situé non pas en continuité de la boîte de vitesses, mais sur l’essieu arrière. L’unité d’entraînement électrique comprend toutefois une boîte à 2 rapports et un différentiel autobloquant.

Sous le capot avant, on retrouve donc le V8 biturbo AMG de 4,0 litres avec 470 kW (639 ch) et un couple maximal de 900 Nm.

Avec une telle puissance, les performances sont au diapason avec un 0 à 100 expédié en 2,9 s, un 0 à 200 effectué en moins de 20 s, et une vitesse de pointe de 316 km/h !

Précisons la présence de la transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG avec répartition du couple variable et mode Drift. Le conducteur aura le choix entre de nombreux modes de conduite : Électrique, Confort, Sport, Sport+, Race, Chaussée glissante et Individual. Tout un programme, pour une voiture aux caractéristiques hors du commun. Le châssis comprend la suspension pneumatique AMG Ride Control+ avec contrôle automatique du niveau et un amortissement réglable adaptatif et contrôlé électroniquement. De quoi peaufiner le comportement et le niveau de confort selon les nombreux modes de conduite évoqués.

Placée elle aussi à l’arrière, la batterie AMG High Performance est comparable à celles utilisées en Formule 1. Si elle ne brille pas par une grande capacité ( 6,1 kWh ), avec une autonomie annoncée en électrique à seulement 12 km, elle est conçue pour délivrer un maximum de puissance sur un temps réduit, et favoriser la récupération d’énergie au maximum.

Ne vous attendez pas à des niveaux d’homologation de CO2 à moins de 50 g : cette ultra-sportive est annoncée à 196 g de rejets. Ce qui est tout de même une sacrée performance au vu du niveau de performances !

