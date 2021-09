Conclusion essai Mercedes GLA 220d 4MATIC AMG Line (2021)

CONCLUSION :

Avec son nouveau GLA, Mercedes redéfinit son SUV compact à vocation familiale, avec à la clef une grande polyvalence.

Plus habitable et à la page en matière de connectivité et d’aides à la conduite, ce nouveau GLA progresse sur tous les plans, ce qui lui permet de se repositionner face à la concurrence.

En conclusion, ce second opus, c’est une nouvelle plateforme avec des fonctionnalités et un confort en hausse, mais aussi tendance oblige, des systèmes d’info-divertissement et des aides à la conduite de dernier cri.

Ce que nous avons aimé :

Connectivité et multimédia à la page

Sécurité active et passive exemplaire

Performances

Confort des sièges

Douceur des commandes

Polyvalence

Atmosphère techno de l’habitacle

Bloc 220D en adéquation avec le marché (tarif, fiscalité, rejet Co2)

Ce que nous avons moins aimé :

Trépidations sur routes bosselées (jantes 20 pouces)

Consommation moyenne quelconque

Style moins percutant que la précédente génération

