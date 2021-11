Conclusion essai Mercedes EQA 250 AMG Line

CONCLUSION :

Poussé dans le dos par de nouveaux acteurs en constante expansion, le nouveau Mercedes EQA est une belle entrée en la matière dans la famille EQ.

Avec ce son nouveau EQA, Mercedes nous invite à changer de carburant, mais sans remise en cause de la voiture et du plaisir de conduite à son volant.

Voilà un véhicule des plus désirable avec son allure chic et sa finition des plus soignée, l’EQA est incontestablement un « must-have » dans le clan des véhicules électriques.

Pour le reste, pas de mauvaise surprise : l’EQA se montre très appréciable au quotidien. Ajoutez à cela, que le SUV électrique profite d’un compromis tenue de route/confort de haut niveau et vous en aurez tracé un portrait assez fidèle.

Ce que nous avons aimé :

Compromis tenue de route/confort de premier ordre

Un système de freinage en net progrès pour un V.E

Présentation intérieure & qualité de finition

Performances cohérentes

Position de conduite agréable

Modulation et informations de charge max à partir de l’ODB

Ce que nous avons moins aimé :

Motricité perfectible

Autonomie encore trop restreinte

–